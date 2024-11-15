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Fed鮑爾：經濟強勁 降息不急 而如果數據說慢慢來 就該順勢而為

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾14日在達拉斯表示，經濟表現強勁，降息不急於一時。路透
美國聯準會主席鮑爾14日在達拉斯表示，經濟表現強勁，降息不急於一時。路透

美國聯準會主席鮑爾周四在達拉斯的一場活動上表示，近期美國經濟表現「相當好」，給了央行謹慎降息的空間，在接近所謂的中性利率水準時，央行可能放慢降息步伐。

他說，「經濟並未傳遞出任何急需降息的信號，較好的經濟狀況讓我們有能力在做決策時謹慎行事」。

Stifel Financial首席經濟學家Lindsey Piegza表示，「我們處於按暫停鍵的邊緣」。她預測到明年1月會有一次按兵不動，明年「最多」降息三次。

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鮑爾周四在演講後的問答環節中表示，中性利率的水準尚不確定，這為謹慎行事提供了理由。他說，「這種情況下，我們的行動需小心謹慎」。隨著央行接近「合理的中性水準區間，我們可能需要放慢步伐，以便更準確地做出決策。」如果經濟數據允許，緩慢降息是明智之舉。

聯儲會9月開始啟動降息，上周再次下調政策利率25個基點。他們已經暗示，只要通膨繼續放緩，就願意進一步降息。鮑爾的言論似乎與其他一些同事的觀點一致，意即傾向於循序漸進地下調利率。

本周稍早時公布數據顯示，核心通膨率10月保持堅挺，核心CPI連續第三個月上漲0.3%。

鮑爾說，「通膨率更接近我們2%的長期目標，但尚未實現。我們致力於完成這項使命，在勞動市場狀況大致平衡且通膨預期良好錨定的情況下，我預計通膨率將繼續朝著2%的目標下降，儘管時而出現顛簸。」

鮑爾沒有就12月會議上降息的可能性發表評論。

如果川普兌現競選承諾，下調稅率、限制移民並提高關稅，貨幣政策可能面臨不確定性，聯儲會在降息問題上可能更傾向於不變應萬變。鮑爾重申了先前言論，即決策官員因為預期新的財政或貿易政策而轉向，還為時尚早，「在反應之前，我們有時間評估政策變化對經濟的淨影響」。

他強調，就潛在的新關稅而言，美國貿易夥伴的反應將令美國受到的影響更為複雜，對經濟成長的負面影響可能與財政政策的積極影響反向作用。

鮑爾指出：「另一件事是：如果出現報復手段呢？此外，這發生在可能支持經濟的財政政策有望出爐之時。那麼真正的淨效應是什麼呢？」

鮑爾表示，「供應狀況改善支持了經濟的強勁表現，過去五年勞動力迅速成長，生產率增速超過了疫前二十年的水準，使經濟在不致過熱的情況下仍能快速成長。」

包括明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里在內的決策者表示，更高的生產率可能最終導致降息次數減少。

鮑爾說，「政策利率的路徑將取決於即將發布的數據和經濟前景演變情況。」

降息 鮑爾 利率

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