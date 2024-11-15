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FDIC：美擁銀行帳戶家庭比率創高 4.8%受訪者曾擁加密幣

財經新聞組／綜合報導
最新調查顯示沒有銀行帳戶的家庭比率降至歷史新低。（美聯社）
最新調查顯示沒有銀行帳戶的家庭比率降至歷史新低。（美聯社）

沒有支票帳戶的美國家庭比例目前處於歷史最低水平，而且少數族裔與銀行業務往來的程度仍然弱於白人家庭。

聯邦存款保險公司(FDIC)的最新報告發現，截至2023年，大約有560萬個家庭「沒有銀行帳戶」，也就是沒有銀行或信用合作社帳戶。這個比率占所有家庭的4.2%，即每25個家庭中就有1個沒有銀行帳戶。

隨著美國從2008-2009年金融危機中恢復過來，該比率在2011年達到8.2%的峰值，此後一直下降。

FDIC資深研究經濟學家韋恩斯坦(Jeffrey Weinstein)表示：「肯定還有改進的空間，特別是某些族群。」

過去10年，非裔、西語裔、美洲印第安人或阿拉斯加原住民家庭的無銀行帳戶比率也一直在下降；但截至2023年，這個比率仍是白人家庭的數倍。

部分少數族裔家庭甚至在2021年至2023年的上次調查中有所下降。西語裔家庭略有增加，達9.5%。

非裔家庭的無銀行帳戶比率下降至10.6%。只有1.9%的白人家庭沒有銀行帳戶，這個數字也較2021年下降。

FDIC報告也揭示了美國人與銀行系統互動的其他一些新趨勢。

有48.3%有銀行帳戶的家庭使用手機銀行作為其帳戶存取的主要方式；這個數字高於先前的調查。過去10年使用手機銀行的美國家庭比率幾乎增加了9倍。

然而，臨櫃辦理銀行業務的家庭數量也較2021年略有增加。不過過去10年，臨櫃銀行業務普遍下降，在低收入、教育程度較低、老年家庭以及非大都市地區的家庭中使用更為普遍。

FDIC也首次追蹤了家庭對加密貨幣的使用情況。

對於所有家庭來說，4.8%的受訪者表示過去12個月曾擁有加密貨幣，其中92.6%表示擁有加密貨幣是為了投資目的，而4.4%表示使用數位資產作為支付形式。

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