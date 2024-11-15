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腦筋急轉彎2...票房熱+串流成長 迪士尼第4季財報優於預期

財經新聞組／綜合報導

迪士尼第4季財報略優於分析師預期，串流媒體成長幫助推動了其娛樂部門的發展。

迪士尼淨利從去年同期的2.64億元或每股14分增至4.6億元或每股25分。經調整包括重組和減損費用等一次性項目後，迪士尼每股獲利1.14元。

娛樂部門的收入經歷炎熱的夏季票房後，年增14%至108.3億元。該部門包括傳統電視網絡、直接面向消費者的串流媒體和電影。

迪士尼旗下皮克斯的《腦筋急轉彎2》成為今年夏天歷史票房最高的動畫電影，超過迪士尼的《冰雪奇緣2》。同時，其《死侍與金鋼狼》成為史上票房最高的R級電影，超越華納兄弟探索的《小丑》。

這些電影為當季娛樂部門增加了3.16億元的獲利。整體而言，娛樂業務利潤接近11億元。

主要由ESPN組成的迪士尼體育部門的收入持平。ESPN的利潤下降了6%，部分原因是與美國大學橄欖球轉播權相關的節目成本增加以及有線電視套餐的客戶減少。

迪士尼包括Disney+、Hulu和ESPN+的合併串流媒體業務在第3財季首次實現獲利後，本季獲利能力繼續有所改善。該部門9月當季獲利3.21億元，而去年同期虧損3.87億元。

Disney+核心訂閱用戶、不包括印度和該地區其他國家的Disney+ Hotstar，成長440萬或4%達到1.227億；Hulu用戶成長2%達到5200萬。

美國Disney+客戶的每用戶平均收入從7.74元下降至7.7元，因為該公司在其更便宜的廣告版套餐和批發產品上擁有更多的客戶組合。

包括迪士尼主題樂園和消費產品的體驗部門營收成長1%達到82.4億元。

由於遊客在公園和遊輪上的消費增加，國內公園的營業收入增加了5%，達到8.47億元。然而，由於遊客數量和遊客消費下降以及成本增加，國際園區的營業收入下降了32%。

迪士尼 Disney 利潤

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