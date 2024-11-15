FTC興訟作梗 美2大精品Capri和Tapestry宣布放棄合併

在聯邦貿易委員會(FTC)成功起訴阻止交易後，Capri和Tapestry宣布取消合併案。

根據新聞稿，這兩家美國精品品牌「一致認為」終止合併符合它們的最佳利益，因為在表定2月交易到期之前，不太可能獲得監管部門的批准。

Capri執行長伊多爾在聲明中表示，「隨著合併協議終止，我們現在專注於Capri和旗下3個標誌性精品品牌的未來。」「展望未來，出於多種原因，我對Capri的長期成長潛力仍然充滿信心。」

這項耗資85億元的收購最初於2023年8月宣布，美國兩家最大精品品牌合併，將6個時尚品牌納入一家公司旗下：包括Tapestry旗下的Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman，以及Capri旗下的Versace、Jimmy Choo和Michael Kors。

FTC於今年4月提起訴訟要求阻止該交易，表示該合併案將使消費者處於不利地位，並減少公司員工的福利 。一名聯邦法官上月作出對FTC有利的裁決，並批准其提出初步禁令以阻止合併的動議。

Tapestry雖表示「交易不涉及終止費用」，但根據合併協議條款，如果交易未能獲得監管部門批准，Tapestry同意向Capri支付費用。Tapestry 14日表示將向Capri補償約4500萬元。