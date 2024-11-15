我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One南園 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

FTC興訟作梗 美2大精品Capri和Tapestry宣布放棄合併

財經新聞組／綜合報導

在聯邦貿易委員會(FTC)成功起訴阻止交易後，Capri和Tapestry宣布取消合併案。

根據新聞稿，這兩家美國精品品牌「一致認為」終止合併符合它們的最佳利益，因為在表定2月交易到期之前，不太可能獲得監管部門的批准。

Capri執行長伊多爾在聲明中表示，「隨著合併協議終止，我們現在專注於Capri和旗下3個標誌性精品品牌的未來。」「展望未來，出於多種原因，我對Capri的長期成長潛力仍然充滿信心。」

這項耗資85億元的收購最初於2023年8月宣布，美國兩家最大精品品牌合併，將6個時尚品牌納入一家公司旗下：包括Tapestry旗下的Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman，以及Capri旗下的Versace、Jimmy Choo和Michael Kors。

FTC於今年4月提起訴訟要求阻止該交易，表示該合併案將使消費者處於不利地位，並減少公司員工的福利。一名聯邦法官上月作出對FTC有利的裁決，並批准其提出初步禁令以阻止合併的動議。

Tapestry雖表示「交易不涉及終止費用」，但根據合併協議條款，如果交易未能獲得監管部門批准，Tapestry同意向Capri支付費用。Tapestry 14日表示將向Capri補償約4500萬元。

福利

上一則

美10月PPI升幅擴大 通膨未退 預料Fed下月緩步降1碼

下一則

腦筋急轉彎2...票房熱+串流成長 迪士尼第4季財報優於預期

延伸閱讀

網路詐騙猖獗 美政府和銀行都怪對方要負更多責任

網路詐騙猖獗 美政府和銀行都怪對方要負更多責任
合併Coach遭封殺 Michael Kors母公司股價暴跌45%

合併Coach遭封殺 Michael Kors母公司股價暴跌45%
與Coach母公司合併案遭封殺 Michael Kors母公司盤後股價崩50%

與Coach母公司合併案遭封殺 Michael Kors母公司盤後股價崩50%
消費者有福了…FTC頒布新規 一鍵就能取消訂閱

消費者有福了…FTC頒布新規 一鍵就能取消訂閱

熱門新聞

專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）

川普若對中貨課60%關稅 專家：人民幣恐重貶50% 引爆這些新興幣貶爆

2024-11-12 08:11
台積電亞利桑納州廠。（聯合報系資料庫／台積電提供）

川普拜登有望同框 台積電亞利桑納廠將開幕 這2巨頭也出席

2024-11-09 07:09
美國聯準會（Fed）在美東7日下午2時宣布降息1碼，是連續第二次降息，聯邦資金利率來到4.5%至4.75%。 美聯社

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

2024-11-07 15:04
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，未來十年AI的運算效能將呈指數級成長，「我們將處在某種超級摩爾定律曲線上」。路透

黃仁勳大預測：AI運算效能將出現「超級摩爾定律」

2024-11-08 10:37
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04
受「白手套」在台積電下單代工事件影響，8日傳出台積電已向所有大陸Al晶片（包括GPU）客戶發送電子郵件，宣布自下周（11月11日）起，將暫停向這些客戶供應7奈米及以下更先進製程的代工服務。美聯社

台積電將斷供大陸7奈米及以下製程？多家公司回應了

2024-11-08 16:25

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑