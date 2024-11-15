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美10月PPI升幅擴大 通膨未退 預料Fed下月緩步降1碼

編譯任中原／綜合外電
美國10月生產者物價指數（PPI）與核心PPI的年增幅雙雙比預期略高。(歐新社)
美國10月生產者物價指數（PPI）與核心PPI的年增幅雙雙比預期略高。(歐新社)

美國10月生產者物價指數（PPI）月升幅和年升幅全面擴大，且高於預估，加上之前公布的消費者物價指數（CPI）升幅也稍稍擴大，顯示通膨呈現黏著；另外上周申領失業補助人數減少，顯示經濟仍然熱絡。預料聯準會（Fed）12月會議將維持緩步降息1碼的節奏。

美國勞工部勞工統計局（BLS）14日公布，10月整體PPI月升0.2%，符合預估，9月數據則從0%上修至0.1%；PPI比起去年同期上升2.4%，高於預估的2.3%，更遠高於9月修正後的1.9%升幅。

扣除食品及能源之後的核心PPI，比9月上升0.3%，高於預估及9月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.1%，高於預估的3.0%，及9月時的2.8%升幅。

扣除食品、能源及貿易之後的雙核心PPI，比9月上升0.3%，高於預估的0.2%，及9月時的0.1%升幅；比去年同期上升3.5%，高於9月時的3.2%升幅。

在PPI報告，有三個項目會納入個人消費支出（PCE）平減指數，包含初級醫療與門診費用變動不大，機票價格和資產管理費用。

另外，同日公布的最新一周（11月9日止）首次申領失業給付人數為21.7萬人，比預估的22萬人及前一周的22.1萬人略減，是今年5月以來最低水準，顯示勞工需求仍然健康。過去4周移動平均人數減少到22.1萬人，也是5月來最低。不過在季節性調整之前，首次申領人數比前一周增加。另外連續申領人數（11月2日止）為187.3萬人，完全符合預估，低於前一周的188.4萬人。最近失業人數變動較大，因為東南部各州之前遭遇兩次颶風侵襲，以及波音飛機公司員工罷工兩周。

印度同日稍早也公布，10月躉售物價指數比去年同期上升2.36%，是四個月高點，主要是食品價格高漲。印度央行總裁達斯14日在CNBC-TV18的全球領導力峰會發表演說指出，儘管發生各種衝突、地緣政治緊張，以及波動性升高，但全球央行的貨幣政策近年來大致「表現良好」。

達斯表示，已經確保經濟軟著陸，但通膨捲土重來和成長放緩的風險依然存在，全球經濟仍面臨地緣政治衝突、地緣經濟碎片化、大宗商品價格波動，以及氣候變遷所帶來的各種不利因素。

勞工部 央行 印度

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