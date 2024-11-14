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思科調高年度財測 因AI刺激網通設備需求 但盤後仍跌2%

編譯葉亭均／綜合外電
網通設備大廠思科（Cisco）上調全年度營收財測。（路透）
網通設備大廠思科（Cisco）上調全年度營收財測。（路透）

網通設備大廠思科（Cisco）上調全年度營收財測，顯示該公司把重點轉向網絡安全、雲端系統和AI驅動的產品，使需求改善。然而，市場認為思科的年度財測仍屬保守，思科股價在盤後挫跌逾2%。

企業已經擴大投資需要強大算能的AI技術，因此對資料中心需求激增，而資料中心會使用思科的產品，例如乙太網交換機和路由器等。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）在聲明中表示：「思科正迎接2025年度的強勁開端。我們的客戶正在投資關鍵基礎設施，為AI做好準備，而我們擁有廣泛的產品組合。」

思科現在預期，在當前的2025年會計年度，營收達553億至563億美元，高於先前預期的550億至562億美元。不過，中間值低於分析師預期的559億美元。

思科股價在盤後下跌2.5%，報每股57.70美元，今年來截至收盤累計上漲17%。

該公司今年宣布了兩輪裁員，以削減成本，並將投資重點放在網絡安全等領域。思科在今年3月完成了對資安軟體公司Splunk的280億美元收購，目的是在AI蓬勃發展的環境下提升其軟體業務，同時透過強化網路安全能力，協助抵銷疫情後的需求放緩。

展望截至明年1月的會計年度第2季，營收將達137.5億至139.5億美元。分析師的預估為137.4億美元。預估本季營收成長，將是一年來首度成長。

回顧截至10月26日止的上一季，思科營收年比下滑6%至138億美元，原因是整體產品營收下滑，但服務收入有所成長，因此營收數字仍優於市場預期的137.7億美元；每股盈餘91美分，高於華爾街預期的87美分。

羅卓克一直試圖將思科轉型為網路服務與軟體的提供業者。雖然相關的推動已經為資產負債表帶來更多經常性營收，但其營收的主要來源仍是靠硬體設備的一次性安裝服務。

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