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精品銷售17年來首見萎縮 川普關稅「可能變超級昂貴」

財經新聞組／綜合報導

貝恩顧問公司的研究顯示，預計2025年全球個人精品銷售將出現經濟大衰退以來首次萎縮。並表示，如果該行業受到川普承諾的關稅打擊，前景可能會惡化。

委託研究的義大利阿爾塔格瑪精品生產商協會負責人達皮齊奧(Claudia D’Arpizio)表示：「如果真的實施，可能會是一場噩夢。」「在本就已很昂貴的環境中，歐洲品牌最終可能會變得超級昂貴。」

川普承諾對進口產品徵收高達20%的關稅，聲這將創造工廠就業機會、縮小聯邦赤字並降低食品價格。

雖然該研究沒有說明關稅可能產生的影響，但達皮齊奧表示，對歐洲精品生產商的影響將取決於關稅對該類別的實施方式。她指出，美國精品替代品的缺乏可能會導致關稅豁免。

任何負面影響也可以透過將生產轉移到美國或增加歐洲對美國遊客的銷售來抵消。

美國是繼歐洲之後的第二大精品市場，價值約1000億歐元；占全球高端服裝、皮革製品和鞋類銷售額的近三分之一。

貝恩表示，由於品牌價格大幅上漲和全球動盪，明年精品銷售額預計將從2024年的3690億歐元下降2%至3630億歐元。

精品業從新冠疫情中迅速反彈，2022年銷售額超過2019年，這很大程度要歸功於因封鎖而被壓抑的支出。即使明年小幅下跌，市價也會比2019年高出28%，比2008年大衰退低點高出兩倍半。

達皮齊奧表示，社會和政治動盪，包括戰爭和一系列選舉，削弱了消費者的信心。此外，她表示，品牌在提高價格的同時專注於缺乏新穎性的「微奢品」策略，「對購買意願產生強烈的負面影響」，即使富裕消費層也一樣。

關稅 川普 義大利

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