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通膨降溫放緩 美國10月CPI年增2.6%符合預期

財經新聞組／綜合報導

美國勞工統計局報告指出，10月通膨有所回升，但與華爾街預期基本一致。

衡量一系列商品和服務成本的消費者物價指數(CPI)本月上漲0.2%。與去年同期相較上揚2.6%，比9月上升0.2個百分點。這些讀數均符合《道瓊》的估計，顯示通膨降溫進展放緩，市場預期美國聯準會（Fed）12月例會將延續貨幣寬鬆政策。

排除食品和能源後，這項變化更為明顯。本月核心CPI上漲0.3%，年率上漲3.3%，也符合預期。

近幾個月來一直下降的能源成本在10月持平，而食品指數則上漲了0.2%。與去年同期相比，能源下降4.9%，而食品則上漲2.1%。

雖然其他細項有放緩跡象，但房屋價格仍然是CPI走升的主要推動因素。房屋指數占CPI約三分之一權重，10月上漲0.4%，是9月漲幅的兩倍，年增率為4.9%。根據勞工統計局的數據，該類別占所有商品消費者物價指數(CPI)漲幅一半以上。

這些數據使通膨進一步遠離聯準會2%的目標，並可能使聯準會未來的貨幣政策策略變得複雜，特別是在新政府於1月入主白宮的情況下。

總統當選人川普實施更多關稅和政府支出的計劃有可能既促進經濟成長又加劇通膨；雖然通膨較2022年中期的峰值有所緩解，但仍是美國家庭面臨的一個重大問題。

聯準會 勞工 貨幣

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