我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

關稅戰燒到豆農 植物油進口大門恐關上 美榨汁業見商機

財經新聞組／綜合報導
大豆農民對川普的關稅主張深感憂心。（路透）
大豆農民對川普的關稅主張深感憂心。（路透）

美國農民擔心川普的全面關稅計畫將限制他們進入中國這個最大大豆進口國；但關稅也可能吸引企業在美國建造更多榨汁廠，以滿足國內供應。

川普的全面進口關稅計畫可能會關上進口植物油供應的大門，再生能源分析師表示，這可能反過來吸引美國榨汁產業重振落後的新廠建設和擴大產能的計畫。

過去一年，這種擴張趨勢出現放緩，因為美國市場充斥著更便宜的全球柴油原料，例如來自中國的廢食用油(UCO)、來自巴西的牛脂和來自加拿大的菜籽油。

分析師表示，現在，這些原料可能成為川普關稅的目標，而全球其他植物的供應正在收緊，價格也在攀升。美國農業部數據預計，未來一年全球菜籽油供應將減少13%，葵花油庫存將減少24%。由於印尼計畫明年提高生質柴油產量，該國棕櫚油出貨量有所下降。

交易商表示，潛在的新需求推動芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油期貨上周上漲近6%，創7個月來最高。

分析人士警告，現在判斷川普政府將如何或是否會改變拜登總統為清潔能源項目提供10年豐厚補貼的法律還為時過早。農業經濟學家表示，建立此類作物的國內需求是消除過剩庫存的關鍵，特別是在無法進入中國出口市場的情況下。

在農作物價格徘徊在4年低點附近之際，激烈的全球競爭可能會削弱剛收穫美國史上第二大作物大豆的農民收入。

產業分析師表示，如果關稅引發美國全球大豆進口商的報復，那麼邦吉全球公司(Bunge Global)和阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(Archer-Daniels-Midland Co)等大型大豆加工商，可能會受益於在美國本地榨取更多且更便宜的大豆供應。

顧問公司CrushTraders老闆伍茲(Kent Woods)表示：「如果川普採取關稅戰，這對美國榨汁業和產能是有利的。」並補充說，如果川普阻止進口油品的再生燃料稅收抵免，美國大豆油需求也將上升。

川普 關稅 拜登

上一則

美股最錢線／選後一周 銀行業回歸理性

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

「拜登學貸豁免是場大災難」 川普上台或全面叫停

「拜登學貸豁免是場大災難」 川普上台或全面叫停
起訴川普特檢史密斯 將辭職並解散團隊

起訴川普特檢史密斯 將辭職並解散團隊
川普回鍋 紐約市主計長憂通膨加劇

川普回鍋 紐約市主計長憂通膨加劇
共和黨成功掀起「紅色浪潮」完全執政 挑戰還在後頭

共和黨成功掀起「紅色浪潮」完全執政 挑戰還在後頭

熱門新聞

專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）

川普若對中貨課60%關稅 專家：人民幣恐重貶50% 引爆這些新興幣貶爆

2024-11-12 08:11
台積電亞利桑納州廠。（聯合報系資料庫／台積電提供）

川普拜登有望同框 台積電亞利桑納廠將開幕 這2巨頭也出席

2024-11-09 07:09
美國聯準會（Fed）在美東7日下午2時宣布降息1碼，是連續第二次降息，聯邦資金利率來到4.5%至4.75%。 美聯社

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

2024-11-07 15:04
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，未來十年AI的運算效能將呈指數級成長，「我們將處在某種超級摩爾定律曲線上」。路透

黃仁勳大預測：AI運算效能將出現「超級摩爾定律」

2024-11-08 10:37
受「白手套」在台積電下單代工事件影響，8日傳出台積電已向所有大陸Al晶片（包括GPU）客戶發送電子郵件，宣布自下周（11月11日）起，將暫停向這些客戶供應7奈米及以下更先進製程的代工服務。美聯社

台積電將斷供大陸7奈米及以下製程？多家公司回應了

2024-11-08 16:25
聯準會（Fed）7日決議降息0.25個百分點，稍稍沖淡「川普2.0」助長通膨與赤字令債市憂慮的氣氛，美國公債殖利率8日（周五）收盤漲跌互見，債市「恐慌指數」回落。（路透）

美債殖利率將隨債市恐慌指數回落？ 專家：川普利空輾壓Fed降息利多

2024-11-09 08:18

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼