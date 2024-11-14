關稅戰燒到豆農 植物油進口大門恐關上 美榨汁業見商機

大豆農民對川普的關稅主張深感憂心。（路透）

美國農民擔心川普 的全面關稅 計畫將限制他們進入中國這個最大大豆進口國；但關稅也可能吸引企業在美國建造更多榨汁廠，以滿足國內供應。

川普的全面進口關稅計畫可能會關上進口植物油供應的大門，再生能源分析師表示，這可能反過來吸引美國榨汁產業重振落後的新廠建設和擴大產能的計畫。

過去一年，這種擴張趨勢出現放緩，因為美國市場充斥著更便宜的全球柴油原料，例如來自中國的廢食用油(UCO)、來自巴西的牛脂和來自加拿大的菜籽油。

分析師表示，現在，這些原料可能成為川普關稅的目標，而全球其他植物的供應正在收緊，價格也在攀升。美國農業部數據預計，未來一年全球菜籽油供應將減少13%，葵花油庫存將減少24%。由於印尼計畫明年提高生質柴油產量，該國棕櫚油出貨量有所下降。

交易商表示，潛在的新需求推動芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油期貨上周上漲近6%，創7個月來最高。

分析人士警告，現在判斷川普政府將如何或是否會改變拜登 總統為清潔能源項目提供10年豐厚補貼的法律還為時過早。農業經濟學家表示，建立此類作物的國內需求是消除過剩庫存的關鍵，特別是在無法進入中國出口市場的情況下。

在農作物價格徘徊在4年低點附近之際，激烈的全球競爭可能會削弱剛收穫美國史上第二大作物大豆的農民收入。

產業分析師表示，如果關稅引發美國全球大豆進口商的報復，那麼邦吉全球公司(Bunge Global)和阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(Archer-Daniels-Midland Co)等大型大豆加工商，可能會受益於在美國本地榨取更多且更便宜的大豆供應。

顧問公司CrushTraders老闆伍茲(Kent Woods)表示：「如果川普採取關稅戰，這對美國榨汁業和產能是有利的。」並補充說，如果川普阻止進口油品的再生燃料稅收抵免，美國大豆油需求也將上升。