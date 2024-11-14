美股最錢線／選後一周 銀行業回歸理性

華爾街金融家對總統當選人川普 放鬆管制議程的樂觀立場，因他的人事和政策的不確定性開始受到影響。

銀行家仍然看好交易，期望在關鍵機構上層設立友善的監管機構，消除繁瑣的監管。然而，在川普贏得大選一周後，金融業專家將注意力轉向川普的金融政策及其實施方式。

瑞銀分析師納賈里安(Erika Najarian)表示，「銀行不可能一路順風。」雖然可能受益於「完全開放」的資本市場，但如果利率 長期保持在較高水平，「我們必須在明年的貸款成長方面抑制熱情」。

與會者也猜測了川普潛在的金融監管機構名單，並預測哪些公司將從新政權中獲益最多。

歐亞集團美國研究主管利伯(Jon Lieber)表示：「這屆政府將是自由放任、親商和民粹主義的有趣組合。」「這三者的互動方式可能會非常詭異。」

例如，川普預計將廢除一項遭到銀行業巨頭強烈反對的提高資本要求提案。與會者認為，由於經濟成長仍然是川普的首要承諾，銀行處於有利地位，可以推動進一步救濟和取消民主黨的優先事項。

但川普的民粹主義傾向可能會讓他採取一些行動，例如擴大拜登 時代針對銀行所謂的「垃圾費」的鬥爭，而這種做法在消費者中不受歡迎。幾位產業人士指出，川普在競選時承諾限制信用卡利率，這是他有能力做出的民粹主義政見。

同時，與會者表示，新政府不太可能對已經受到監管處罰的銀行給予更寬鬆的待遇，而且隨著地緣政治緊張局勢升級，對銀行防止洗錢和犯罪融資的努力的嚴格審查也將繼續加強。

此外，川普對加密貨幣的關注也可能增加銀行的競爭。雖然銀行可能會因監管放鬆而獲得短期獲利成長，但如果金融活動轉移到金融科技或加密產業等監管較寬鬆的領域，從長遠來看，本業可能會受到侵蝕。（財經新聞組）