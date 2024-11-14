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美元指數升破106攀半年新高 華爾街預估幾個月內升值7%

編譯劉忠勇、葉亭均／綜合報導
DXY美元指數創下六個月來最高價位。（路透資料照片）
DXY美元指數創下六個月來最高價位。（路透資料照片）

投資人關注美國總統當選人川普上台後通膨可能復燃風險，DXY美元指數12日升破106，為六個月來最高價位，13日依然盤旋在此高點附近，華爾街預期美元依然繼續看漲。

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY），12日收盤漲0.5%至106.024，13日盤中一度再漲0.17%，報106.205，之後漲幅收斂。期貨市場顯示，投資人認為聯準會（Fed）12月決策會議繼續降息1碼機率約62%，低於上周選舉前的約81%。

展望後市，華爾街分析師認為美元看升。Monex外匯交易員基文指出，美元升值動能很可能延續到明年，甚至後年，川普政府大幅改變匯率預測的計算，因國內政策指向龐大支出，以及可能相當保護主義的國際政策。

摩根大通（小摩）、高盛及花旗集團全都預期美元將從最近水準繼續上攻，升幅取決於川普落實關稅與減稅等競選承諾的程度、以及他自己是否接受強勢美元。

小摩指出，光是川普勝選的信心震撼，不必正式宣布加徵關稅，就足以推升美元，雖然川普實施政策時間點不確定，但美元未來幾個月可能升值多達7%，對歐元將升至平價水準，對人民幣將升值到7.40人民幣大關，「選舉結果放大了美元例外主義」，「美元享有其他貨幣沒有的優勢：表現更佳的成長與股市、更高的殖利率及防禦操作」。

高盛認為，美元背後推力是川普的政策提案，後續升幅可能大幅取決於其他國家反制措施。巴克萊和布朗兄弟哈里曼公司的策略師也都指出，美元延續強勢的阻礙不多，除了川普政策提案，還有經濟動能、Fed降息預期降溫。

已加碼作多美元的東方匯理（Amundi）匯率管理部門主管柯尼格說，現在很難提出看空美元的主張。法國興業銀行匯率策略部門主管朱克斯預期，美元將在本季攀峰，明年維持在高點。

相較下，日圓兌美元13日盤中貶值0.4%，報155.24日圓，今年7月來首見跌破155日圓，提高日本政府干預匯市、阻貶日圓的可能性。

川普 匯率 華爾街

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