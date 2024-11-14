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美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

編譯簡國帆／綜合外電
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美國伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近，現在擁有美超微股票的投資人，可能得決定是否要續抱。

美超微已延後提交止於6月30日的10-K年報，必須要在16日前提交給那斯達克交易所，或是提出計畫，才能遵循上市規定，否則可能會遭下市，隨著這個期限日益逼近，市場仍無信心該公司能否確實提交年報。

對於想知道若美超微股票遭下市之後會如何的投資人來說，好消息是美超微的股票還不會消失，Wedbush分析師布萊森（Matthew Bryson）說，美超微的投資人仍能繼續交易股票，只是用粉紅單（pink sheets）店頭交易，還是能透過嘉信理財（Charles Schwab）與富達（Fidelity）等許多網路券商掛單。

不過，粉紅單交易的難度較高，因為市場流動性較低，交易成本也可能較高，投資人必須評估是否值得繼續持有美超微股票。

美超微股票也曾在2018年8月因為延後提交財報而遭下市，2020年1月再度上市。布萊森說，從歷史經驗來看，上次美超微股票下市後，股價本益比降到個位數百分比的谷底。

不過，美超微的股價在股票下市後的表現還不錯，雖然在2018年8月22日公開交易的最後一天重挫15%，但道瓊市場數據公司的資料顯示，該股從下市到2020年1月重新上市這段期間，漲了73%。

布萊森提醒，會計問題可能降低客戶下單給美超微的意願，使成長再度成為問題。摩根士丹利（大摩）分析師伍德林（Erik Woodring）認為，在美超微風波未平息之際，超微（Nvidia）可能更傾向把繪圖處理器（GPU）交給戴爾（Dell）的伺服器。

Melius研究公司分析師瑞茲（Ben Reitze）指出，美超微「不只是戴爾的競爭對手，還是AI伺服器的『強大』對手」。

美超微股價13日在跌6.3%至20.33美元，已從3月13日的118.81美元歷史高點回落超過80%。

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