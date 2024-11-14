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福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

財經簡訊

財經新聞組／整理

川普勝選 經濟和通膨將齊揚

美國商銀的每月基金經理人調查顯示，在川普勝選後，全球投資人改變了對全球經濟的預期，認為成長將會比以前更高，但通膨也會更高。因此，投資人增加了對美股和美國小型股的配置；這些股票更關注國內市場，因此可能特別受益於美國經濟走強。23%受訪者預計全球經濟未來12個月會更加強勁，為2021年8月以來最樂觀的水平。通膨預期也發生了轉變。有10%受訪者預計未來12個月通膨率將上升，為2021年7月以來的最高水準。

Akash獲商務部1820萬補助

美國商務部已同意向Akash Systems提供高達1820萬元的補貼資金，以建造用於先進半導體製造的4萬平方英尺潔淨室空間。這項來自527億元半導體製造和研究補貼計畫的建議資金，將與總部位於加州的Akash、創投公司和其他私人投資者的資金相結合，以支持在加州西奧克蘭的1.21億元投資，用於生產各種鑽石冷卻器大規模的基板、設備和系統。Akash正在利用其「鑽石冷卻」技術來改善以人工智慧(AI)為中心的資料中心的溫控管理。

安進指其減肥藥無骨密擔憂

安進(Amgen)表示，其實驗性減肥藥物與骨密度變化之間沒有聯繫；一天前這些擔憂導致該公司市值蒸發超過120億元。Cantor Fitzgerald分析師表示，在對安進MariTide早期數據的審查顯示該藥物導致骨礦物質密度下降後，該公司股價12日下跌7%。安進表示：「第一階段研究結果並未顯示任何骨骼安全問題，也沒有改變我們對MariTide的信念。」並補充說，該公司期待今年稍後的中期研究數據。

房貸總體需求7周來首度上升

投資人考量川普總統任期內的未來經濟，房貸利率上周繼續攀升。房貸市場基本上得到喘息。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周總申請量基本持平，與前周相比僅增加0.5%。雖然增幅很小，但卻是整體需求7周來首次上升。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.81%上升至6.86%。對每周利率變動最敏感的房貸再融資申請本周下降2%，觸及5月來最低水準。購屋房貸申請增加2%，較一年前同周增加1%。

投資 利率 川普

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