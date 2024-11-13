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神秘賭客押對川普勝選 大賺8500萬美元

編譯黃淑玲／綜合外電
川普勝選，讓一位選前重金猛押他會贏的神秘客賺進8,500萬美元。 (歐新社)
川普勝選，讓一位選前重金猛押他會贏的神秘客賺進8,500萬美元。 (歐新社)

被稱為「川普巨鯨」（Trump whale）的一位神秘賭客，美國大選之前，在加密貨幣博弈平台Polymarket上，大力押注川普會當選美國總統。道瓊社周三（13日）的報導說，根據一家區塊鏈分析公司和這位神秘客自己的說法，賭這一把，他大賺了8,500萬美元。

神秘賭客自稱「Théo」，從10月18日起就與記者保有聯繫。先前外界以為他在Polymarket有四個帳戶，都重押川普勝選。現在區塊鏈分析公司Chainalysis的研究發現，Théo的帳戶其實多達11個，所以他贏的錢比原先傳說的多很多。

Théo不願表明身分，表示這是為了個人安全與生活不被打擾。他在給媒體的電子郵件中，廣泛證實Chainalysis的研究報告，確定他的賭注獲利大約8,500萬美元。

Polymarket最近幾個月因為出現許多重金押注美國總統選舉川普會勝出的合約，爆紅起來。美國依法不得在該平台進行交易，然而繞道還是能有辦法避過禁令。

10月的報導指出，Polymarket上有多個帳號，一直系統性地押注川普勝選，Théo因而開始受到注意。Polymarket說，這尾川普巨鯨是法國人，交易經驗豐富，職業背景是金融服務業。接近Polymarket的一位人士確認，Théo在該平台擁有11個帳戶。

Polymarket與Chainalysis的資料顯示，Théo所有帳戶直到選舉投票日，總計投入超過7,000萬美元，持續押川普勝選。

Théo在電郵中重申，重金押注川普勝選，是個人行為，賭本都是自己的錢，強調「我就是自己一個人，我有足夠的財富，而且對我自己的分析很有信心」。

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