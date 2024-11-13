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川普效應 歐線海運搶艙運價大漲 中出口商加緊出貨美

編譯黃淑玲、記者邱馨儀／綜合報導

川普效應發酵，全球貨櫃航運爆發搶艙大潮，不僅10月遠東出貨北美貨櫃量激增，此一效應也外溢到遠歐貿易海運線。貨櫃巨擘馬士基（Maersk）率先宣布，調漲12月遠東歐洲線運價，漲幅上看六成。

最新數據顯示，為因應美國總統當選人川普明年1月上任後可能加徵關稅，美國進口商加快拉貨步調，中國大陸出口商則加緊出貨，讓美國10月進口自中國大陸的貨櫃量激增。

值得注意的是，在川普效應下，去中化從美國燒到歐洲，貨櫃搶運潮持續發酵，不僅北美10月率先出現搶運現象，歐洲也因為避免地緣政治問題，也開始將新一波搶運大潮，因此，歐洲線運價已經聞風先動，貨櫃巨擘馬士基率先漲價。

根據路透報導，貿易數據供應商Descartes系統集團11日指出，美國10月進口的貨櫃總量為249萬只20呎標準貨櫃（TEU），比9月減少1%，也只比7月的今年高點少了2.4%，主要為來自中國大陸的貨櫃增加，占比為38.5%。

美國10月從中國大陸輸入的貨櫃量比去年同期成長8.3%，達到960,016只TEU，反映今年整體都呈現上升的趨勢。

Descartes的數據顯示，這些進口自中國大陸的貨櫃內最常見商品包括：家具、寢具、玩具、遊戲和運動器材。

川普競選期間已揚言，要對來自中國的商品加徵60%的關稅，而來自墨西哥在內的其他國家進口商品，也要加課10%-20%的關稅。有進口商對路透說，他們已經加速叫貨，搶先避免為中國大陸製商品付出額外關稅。

此外，由於去中化議題擴大延燒到歐洲，搶艙問題山雨欲來，貨櫃二哥馬士基率先調漲遠東到北歐洲運價，近期馬士基向客戶發出通知，12月2日起，自遠東到鹿特丹等歐洲港口的報價，每TEU運價來到3,900元，對比當前運價，依地區不同漲幅約三到六成，下一步預料將牽動長榮、陽明動向。

根據上周最新上海航交所運價指數（SCFI），遠東到歐洲每TEU運價約當2,500美元，若以馬士基近期調長的歐線價格概算，漲幅超過五成、上看六成。

業內人士說，近期因為川普當選後，全球政經情勢可能將產生板塊位移，且恐牽動經濟發展，其中，首當其衝的就是遠東與美國、歐洲的貿易架構，而高關稅是最關鍵的因素之一。

特別的是，歐洲在川普的壓迫下，可能攜手美國擴大「去中化」的範圍，因此此議題也擴大燒到歐洲，引爆歐洲出現新一波貨櫃搶艙問題。

川普 關稅 墨西哥

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