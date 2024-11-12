華爾街策略師中立看美債 預期中期殖利率看升 還在等川普政策

華爾街策略師大致維持對美國公債市場的中立看法。(路透)

美國總統當選人川普 確定將重返白宮後，引發美國公債賣壓，但華爾街策略師仍大致維持對美國公債市場的中立看法。

花旗集團、摩根大通（小摩）及摩根史坦利（大摩）的策略失團隊雖預期川普可能推行的經濟政策，可能會刺激明年的通膨升高，但都中立看待美國公債存續期。花旗策略師馬財（Jabaz Mathai）和維茲奎茲（Alejandra Vazquez）指出，利率市場正處於明年政策預料將巨變、以及近期數據驅動的（央行）寬鬆循環中，以目前水準觀之，現在還不需迫切承擔存續期風險。

華爾街策略師將緊盯預定13日公布的美國10月消費者物價指數（CPI）報告，尋找聯準會（Fed）寬鬆前景的更多蛛絲馬跡。交換市場預期，Fed在12月降息 1碼的機率超過50%。

巴克萊預期，美國10年期公債殖利率 將維持在4.25%-4.5%區間，但若共和黨掌控參眾兩院，投資人可能基於經濟前景與政策路徑的不確定性、以及更高的通膨風險和公債供應，而要求更高的期間溢價。高盛認為，基本成長強勁、加上財政政策擴張幅度可能略高於預期，美債殖利率中期將面臨上行壓力，長債殖利率也沒有大幅下滑的強力論據。

BMO資本市場指出，若10月CPI高於預期，明年1月降息機率將降低，明年貨幣政策展望將遠更加取決於經濟數據。TD證券公司預期，Fed將在12月在降1碼，接著明年上半年都將按兵不動。

小摩以Fed明年將縮減降息幅度為由，調升明年的美債殖利率預測，預估明年第2季的美國10年期公債殖利率為4.15%。小摩指出，川普勝選將使美債殖利率盤旋高點，原因是利率波動加劇可能導致期間溢價升高、共和黨完全執政的紅色浪潮提高了財政擴張的可能性，以及美國公債可能供過於求。

法國興業銀行預期，美國10年期公債殖利率將處於4%-4.5%區間，投資人將先等待波動平息、政策前景釐清後，再行做多。