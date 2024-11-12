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常春藤校產基金投資績效疲弱 耶魯、普林斯頓表現最差

編譯陳律安／綜合報導
私募市場低迷，常春藤名校校產基金表現疲弱。（美聯社）
私募市場低迷，常春藤名校校產基金表現疲弱。（美聯社）

受累於私募市場表現低迷，美國常春藤盟校校產基金去年度的投資績效疲弱，已連續第二年落後於整體大專院校平均。

英國金融時報（FT）報導，投資顧問業者Cambridge合夥公司的資料顯示，在6月止的過去一年內，八所常春藤名校中，有六所學校校產基金的投資報酬率低於大專院校的平均10.3%，以耶魯大學和普林斯頓大學的報酬率最遜色，分別僅有5.7%與3.9%。

2023年，常春藤名校校產基金的表現更弱，沒有一間學校的報酬率達到全國大學院校的6.8%均值，耶魯大學在該年度的報酬率只有1.8%，普林斯頓大學更虧損1.7%。

常春藤盟校的校產基金雖財力雄厚，投資績效卻連續第二年低於全美大專院校平均，原因是這些名校把大量資金配置在缺乏流動性、但有望帶來高額報酬的另類資產，例如私募股權或創投業者，但這類資產卻也是高利率環境下的輸家。同時，公開市場資產行情卻飆漲，標普500指數在過去兩年上漲57%、債券殖利率也常漲破4%。

顧問業者Old Well Labs指出，今年上半年多數常春藤盟校把超過30%的資產，投入私募投資或創投業者，耶魯大學與普林斯頓大學的比重更超過40%；相較下，接受Cambridge合夥公司調查的120所大學，同期於私募市場的平均投資比重為22%。

常春藤盟校校產基金這種引發從社區基金會到主權財富財金等機構仿效的資產配置模式，已引發外界疑慮。德州大學／農工大學校產基金前投資長哈里斯說，去年在美國公債殖利率突破4%時，多數常春藤盟校校產基金的報酬率只有個位數、甚至為負數，這「很不尋常」。

常春藤 投資 耶魯大學

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