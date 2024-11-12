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美超微下市期限將在下周到來 股價持續承受壓力

編譯簡國帆／即時報導
美超微（Super Micro Computer）股價11日收盤再跌逾5%，本月來已累計下挫25%。(路透)
美超微（Super Micro Computer）股價11日收盤再跌逾5%，本月來已累計下挫25%。(路透)

在下市期限逼近之際，美超微（Super Micro Computer）股價11日收盤再跌逾5%，本月來已累計下挫25%，今年來跌逾18%，可能是2008年來表現最差的一年。

美超微之前已延後呈交止於6月底的10K年報，現在必須在16日前提交計畫給那斯達克交易所，才能再度符合上市規定。Wedbush分析師布萊森（Matt Bryson）上周指出，美超微現階段要維持上市，似乎是一場苦戰。

回顧過去幾個月來的風風雨雨，美超微8月在發布令人失望的上季利潤後，股價在8月7日單日崩跌20%，但那還只是苦痛的剛開始。8月稍後，知名放空機構興登堡研究公司（Hindenburg）發出報告，指控美超微會計有一些問題，包括未揭露的相關方交易、未能遵循制裁與出口管制、以及客戶議題等。

美超微之後表示，延後呈交10K年報，拖累股價8月28日暴跌19%。美超微執行長梁見後9月希望化解帶給該公司股價壓力的一些憂慮，包括指稱興登堡的報告包含錯誤或不精確地陳述。但之後，美超微傳出正遭司法部調查。

接著，Ernst & Young揭露辭任美超微的會計師，拖累美超微股價在10月30日狂跌33%。

司法部 那斯達克 利潤

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