我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書

比特幣暴走89500美元再創新高 概念股微策略和挖礦股借勢飆

編譯季晶晶／綜合外電
比特幣續飆，一度漲至創新高價位89,599.35美元。（路透）
比特幣續飆，一度漲至創新高價位89,599.35美元。（路透）

總統當選人川普挺數位資產的立場，以及國會有不少議員支持加密貨幣的前景，推動比特幣繼周一站上88,000美元後，周二首次升破89,500美元大關。

川普拿下亞利桑納，橫掃七個戰場州，壓倒性勝利引發數位資產開起狂歡派對。該行業為支持親加密貨幣的候選人砸逾1億美元。自上周大選以來比特幣已飆升逾30%，幾乎每天都在創新高。

Cumberland Labs研究主管ChrisNewhouse說，「比特幣繼續打破預期創下新高。市場的走勢像是終於意識到，未來幾年我們將處於勢不可擋的牛市。」

作為全球最大加密貨幣，比特幣在紐約交易中一度上漲逾12%，到創紀錄的89,599美元。看漲情緒也推高其它加密貨幣，包括川普支持者、世界首富馬斯克推崇的狗狗幣。

加密貨幣相關公司的股價跟著水漲船高。微策略（MicroStrategy）飆升26%，美國加密貨幣交易所Coinbase大漲20%，加密挖礦股MARA Holdings和Riot Platforms分別上揚29%和17%。

比特幣期權交易員已經上看10萬美元，加密貨幣期權交易所Deribit的數據顯示，投資者紛紛押注比特幣最早將在今年底突破這一里程碑。

貨幣 比特幣 川普

上一則

華爾街策略師雅德尼：沒熊市 史坦普500指數2030年衝上10000點

下一則

川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

延伸閱讀

川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力

川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力
川普對烏政策為何 英防相預期將繼續支持烏克蘭

川普對烏政策為何 英防相預期將繼續支持烏克蘭
皇后區牙買加莊園 川普出生地躍熱門景點

皇后區牙買加莊園 川普出生地躍熱門景點
關稅、移民…川普回鍋 怎麼影響夏威夷

關稅、移民…川普回鍋 怎麼影響夏威夷

熱門新聞

券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

2024-11-06 07:10
川普勝選，有神秘人在投注市場進帳將近5000萬美元。(路透)

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

2024-11-06 21:56
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

再掀貿易戰？川普關稅2.0恐重傷美國經濟 克魯曼：有百害無一利

2024-11-06 08:10
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
川普勝選，美股跳高，相關概念股也全面走升。（美聯社）

川普自行宣布當選 道瓊期指飆漲1000點 川普交易熱翻天

2024-11-06 04:31

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲