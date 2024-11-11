比特幣暴走89500美元再創新高 概念股微策略和挖礦股借勢飆

比特幣續飆，一度漲至創新高價位89,599.35美元。（路透）

總統當選人川普 挺數位資產的立場，以及國會有不少議員支持加密貨幣 的前景，推動比特幣 繼周一站上88,000美元後，周二首次升破89,500美元大關。

川普拿下亞利桑納，橫掃七個戰場州，壓倒性勝利引發數位資產開起狂歡派對。該行業為支持親加密貨幣的候選人砸逾1億美元。自上周大選以來比特幣已飆升逾30%，幾乎每天都在創新高。

Cumberland Labs研究主管ChrisNewhouse說，「比特幣繼續打破預期創下新高。市場的走勢像是終於意識到，未來幾年我們將處於勢不可擋的牛市。」

作為全球最大加密貨幣，比特幣在紐約交易中一度上漲逾12%，到創紀錄的89,599美元。看漲情緒也推高其它加密貨幣，包括川普支持者、世界首富馬斯克推崇的狗狗幣。

加密貨幣相關公司的股價跟著水漲船高。微策略（MicroStrategy）飆升26%，美國加密貨幣交易所Coinbase大漲20%，加密挖礦股MARA Holdings和Riot Platforms分別上揚29%和17%。

比特幣期權交易員已經上看10萬美元，加密貨幣期權交易所Deribit的數據顯示，投資者紛紛押注比特幣最早將在今年底突破這一里程碑。