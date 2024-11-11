美股川普交易本周不退燒 專家建議年底前加碼景氣循環股

美股本周預料仍將是「川普交易」當道。（路透）【作者：羅秀鳳，日期：2024-11-11，數位典藏序號：20241110230948746】

美股上周歡騰演出美國總統當選人川普 勝選的「慶祝行情」後，本周預料仍將是「川普交易」當道，經濟數據預料無阻投資 人的歡欣氛圍，專家建議，今年年底前能加碼對景氣循環敏感、且本益比偏低的價值股，而非「科技七雄」和其他通訊服務類股。

川普上周當選美國總統後，美股三大指數都大漲，投資人依循川普2016年勝選的先例，買進金融、石油、傳統工業與小型股。儘管川普的高關稅及遣返移民政見可能推升通膨，減稅及擴張支出可能提高政府赤字及公債殖利率 ，從而不利股市的中期表現，但投資專家指出，現在可能還不是從「川普交易」開始退場的時刻，因為川普將如何落實政見仍是個謎。

美國本周將公布10月消費者物價指數（CPI）與零售銷售數據，10月CPI年升率預料將攀升0.2個百分點至2.6%，核心CPI將持平於3%，因比較基期與季節性因素使通膨居高不下，但10月零售銷售預估將月增0.3%，較9月的0.4%趨緩，控制組零售銷售成長也將大幅趨緩至0.3%，顯示消費者縮手，預料仍將促使聯準會（Fed）12月降息1碼。

此外，Fed主席鮑爾、紐約聯準銀行總裁威廉斯、理事沃勒和庫格勒，以及今年有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金等官員本周都將發表談話，預料暗示明年將放慢降息步調，重申上周釋出的訊息。

市場本周將緊盯川普新內閣的人事與政策訊息，川普13日將與總統拜登在白宮會面，討論政權交接事宜。路透報導，主要財長人選貝森特已和川普會面，氛圍「非常正面」，但川普還沒邀請前貿易代表賴海哲回鍋。另據紐時與彭博報導，川普交接團隊計劃把環保署遷出華府，能源政策將轉向化石燃料，矽谷共和黨人也準備發揮影響力。

專家預期，未來幾個月景氣循環類股仍是領頭羊，因為經濟成長預料將增強、企業獲利看增，且價位仍低。金融股已因為長債殖利率上升，短期利率下降而受益，川普主政後可能鬆綁法規約束，反托辣斯氛圍也將緩解，有助企業購併，有利大銀行業務，高盛、摩根史坦利、摩根大通、富國銀行等股票都已創新高。

專家也看好其他價值股，包括保險業者UnitedHealth，以及卡特彼勒、Nucor、Steel Dynamics和3M等傳統工業股，也看好RTX與洛克希德．馬丁等國防類股。川普的保護主義政策及降低企業稅，將嘉惠小型股。