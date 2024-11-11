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執行長馬斯克選對邊 特斯拉市值重返1兆美元

編譯陳苓／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克在選舉期間高調支持川普，川普勝選過後，特斯拉股價短短三天大漲28%，公司市值在8日重回1兆美元大關，馬斯克身價也飆破3,000億美元，主要是投資人預期馬斯克和川普的好交情，可讓特斯拉受惠。

特斯拉8日大漲8.2%，收每股321.22美元，市值站上約1.03兆美元，再次晉身1兆美元俱樂部，標普500指數中只有七家公司市值在1兆美元以上。特斯拉上次市值超越1兆美元，是在2022年4月。

大選日後，馬斯克增加的個人財富，在彭博億萬富豪指數中高居第一。特斯拉股價自5日美股收盤以來跳增28%，馬斯克身家躍升500億美元至3,137億美元。

川普公開提出一些舉措，可望有助馬斯克業務。川普原本打算縮減電動車方案，但他說馬斯克的支持，讓他重新考慮。川普並提議增設效率委員會，請馬斯克主掌。另外，不具名人士透露，烏克蘭總統澤倫斯基致電川普時，川普打開擴音，讓馬斯克參與對話，顯示他對即將上任的川普當局影響力日增。

CFRA研究資深股票分析師尼爾森說：「特斯拉與執行長馬斯克，或許是大選結果的最大贏家，相信川普獲勝將有助該公司的自駕技術，加速取得監管許可。」

知情人士告訴路透，馬斯克可望推動對自駕車有利的法規，並可能讓美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），延後對特斯拉現行駕駛輔助系統的安全性，展開潛在行動。

馬斯克放棄打造價格低於3萬美元的平價車款，聚焦自駕車技術，但研發和監管阻礙，延後這類科技的商用。晨星股票策略師溫斯頓指出，馬斯克若能說服川普，建立聯邦自駕車規定，這對車業是好事，業者會希望規則一致，而非各州自訂法規。

另外，馬斯克送人上火星的夢想，也將成為更重要的國家優先事項，據了解太空總署（NASA）的「阿提米斯」（Artemis）計畫，要用馬斯克SpaceX公司的星艦，送太空人登月，作為未來火星任務的試驗場，川普當局預料會更關注火星，目標在2030年前啟動火星無人飛行任務。這表示NASA的登月計畫將有大變化，並可提振馬斯克的SpaceX公司。

馬斯克 川普 特斯拉

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