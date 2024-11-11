CFPB新規有利更換銀行 銀行業反彈

對很多人來說，換銀行轉移資金實在太麻煩。(路透資料照片)

在美國，人們通常持續使用同一家銀行帳戶，很多很多年不更換，即使不怎麼滿意也忍住，按兵不動，只因為換銀行轉移資金實在太麻煩；消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)10月敲定新規，減少這些麻煩，讓大家可輕鬆而且免費換銀行。

不過，為了方便人們更換銀行，這項新規要求銀行必須免費提供用戶或者授權第三方存取交易資訊、帳戶餘額等等個人資料；銀行為此大表不滿，已提訴訟阻撓。

怕錯過帳單支付 不敢換

美國消費者聯合會(Consumer Federation of America)銀行金融服務總監魯斯特(Adam Rust)說，許多客戶的支票 帳戶即使不符所需，仍不更換，因為太複雜，而且可能錯過帳單支付，連帶衍生透支或滯納金。

CFPB主管喬普拉(Rohit Chopra)透過聲明說，全美太多人的金融商品利率和服務都很糟糕，深陷其中難以掙脫，新規則將賦予人們更多權限，更輕易換得利率和服務更好的銀行帳戶、信用卡 等金融商品。

新規預訂2026年對大型金融機構實施，2030年擴及小型金融機構，銀行業若干機構聯合提起訴訟。

目前，人們有支票帳戶、信用卡或行動錢包，有時想要轉移一些數據如交易紀錄、線上帳單支付資訊或者為了申請貸款 、開設新銀行帳戶所需要的資訊，往往必須大費周章才能將資料從某一機構轉移到另一機構、個人財務管理應用程式或者其他金融科技服務。

魯斯特解釋，CFPB新規就是為了簡化流程，讓消費者更換帳戶所需要的文書工作不那麼複雜。

具體而言，新規之下，消費者將能夠存取或授權第三方存取交易資訊、帳戶餘額資訊、付款所需資訊、下一帳單的資訊和基本帳戶驗證資訊等資料，金融機構必須免費提供這些資訊。

新規對第三方如何使用和保留消費者請求共享的資料有所限制。例如要求接收個人資料的公司務必要代表委託者行動，只能按照該人的要求行事；喬普拉進一步說明，公司不能夠為根據顧客取得的數據提供相關付款產品後，又藉由這些數據提供客製化模型，最終在提供機票或其他服務時收取更多費用。

此外，喬普拉補充，新規可能讓消費者更容易獲得想要的貸款產品，不必像現在那樣高度依賴信用評分，因為消費者可選擇讓房貸機構在承保過程中使用其支票帳戶的收入和支出數據，有助於補充和提高傳統信用紀錄的準確性，以更好的條件獲得貸款。長遠來看，可減少整個金融系統對信用評分的依賴。

稱消費者隱私 有風險

銀行業立即針對這項與個人金融資料權有關的新規大表不滿。美國銀行家協會(American Bankers Association)主席兼執行長尼科爾斯(Rob Nichols)透過聲明說， 很顯然，長期以來針(授權)範圍、責任和成本的擔憂大致上仍未獲得解決，各方多年來為改善消費者權益真誠努力，結果令人失望。

銀行業已對新規提起訴訟，一旦成功，新規將無從施展，沒有任何機構會受到新規約束。

這一起訴訟由銀行政策研究所(Bank Policy Institute)、肯塔基州銀行家協會(Kentucky Bankers Association)和總部位於肯塔基州的Forcht 銀行共同提起，指控CFPB 逾越法定權限，新規將消費者隱私、財務數據和帳戶安全置於風險之中，顛覆銀行所聲稱的「蓬勃發展且運作良好的生態系統」。

研究機構TD Cowen Washington Research Group,政策分析師塞伯格(Jaret Seiberg)認為銀行可能有機會勝訴。 金融海嘯過後於2010年通過的大規模金融改革法案「多德弗蘭克法案」 (Dodd-Frank)只要求銀行向消費者提供金融數據，並未要求銀行向數千家具有未知憑證或安全協議的商業實體提供數據；CFPB 希望銀行確保第三方確實力行安全策略，卻又對銀行採行標準的能力設限。

CFPB 尚未對這起訴訟做出正式回應，不過喬普拉日前在拉斯維加斯舉行的一場會議中提到，最大參與者想要拖延和阻止新規，他對這一點毫不驚訝，事實上，在新規敲板後幾小時內，銀行業就準備好一份 50 頁的訴訟文件。

針對銀行業的阻撓行動，喬普拉坦言「我沒有讀過他們的訴訟狀。」他認為銀行業也沒有認真讀過新規。