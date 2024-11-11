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想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

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穿戴產品有助加速入眠 催生大商機

編譯陳苓／綜合報導
全球睡眠輔助用品的市場規模龐大。（美聯社）
全球睡眠輔助用品的市場規模龐大。（美聯社）

失眠是現代文明病，據美國疾病管制預防中心（CDC）估計，美國三成以上成年人有睡眠障礙。研究顯示，全球睡眠輔助用品的市場規模今年可望成長8%至641.5億美元，預料未來將每年複合成長6%，2030年規模將擴至891.1億美元。龐大商機下，各界爭相研究，有業者推出腦部裝置，宣稱能加速入眠、延長就寢時間、改善睡眠品質。也有人開發睡眠面罩，指稱有助調整時差。

業者運用這些研究開發穿戴式產品，宣稱能讓清醒的大腦放慢速度，更快進入夢鄉。Elemind是其中之一，其穿戴裝置內有五顆EEG感應器，能讀取腦波，並有微型喇叭，能在特定時間播放特定聲音。執行長派瑞說：「若能干擾與清醒有關的腦波，人能更快睡著 。」

這款頭環裝置能在就寢的30分鐘，發送1.5萬個聽覺脈衝，約每秒十個，斷斷續續的節奏像是草坪灑水器，背景還有雨聲，能讓體驗更舒服，枕邊人則聽不到這些聲響，免得擾人清夢。

Elemind出資進行的研究指出，試驗的三周期間，21名受試者原本要花30分鐘以上才能進入夢鄉，但在接受聽覺刺激後，入眠時間平均減少十分鐘。然而，這些裝置還需要長期研究，才能了解可能的副作用。

另一款睡眠裝置旨在徹底改變使用者的就寢時間。Lumos共同創辦人盧碧泉（音譯）說，她經常往返美國和中國，每次都得花一個星期以上調時差，於是想研發產品。

研究光線對生理時鐘影響的史丹福大學教授澤爾策，用面罩閃光結合認知行為療法，幫助睡眠不足的青少年提前就寢時間。方式為設定面罩發出閃光的時間，在受試者睡眠即將結束前發出閃光，促使受試者隔天想早點睡。反之，面罩會在入睡之初出現閃光，讓受試者隔天想晚點睡。盧碧泉以此為基礎，開發睡眠面罩，用面罩發送LED光線，以重設生理時鐘。對面罩原型產品印象深刻的美國國防部，2021年授予該公司210萬美元合約，擴大用於輪班員工。盧碧泉指出，持續使用面罩者，更快入睡、睡得更久、值夜班時也更警醒。

儘管如此，專家強調想要一夜好眠，最簡單也最便宜的方式就是房間保持黑暗安靜，並減少壓力。

史丹福大學 失眠 國防部

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