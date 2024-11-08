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高通獲利超預期 全財年46％營收來自中國客戶

編譯季晶晶、黃淑玲、葉亭均／綜合報導
高通本季營收預測可達105億至113億美元。(路透資料照片)
高通本季營收預測可達105億至113億美元。(路透資料照片)

全球最大智慧手機晶片供應商高通（Qualcomm）7日美股盤後公布2024財年第四季（截至2024年9月29日為止）財報，當季營收年增近2成，獲利年增33％。從全財年看，高達46％的營收來自總部位在中國的客戶。

高通上季營收和獲利皆優於華爾街預期，並樂觀看待本季財測，顯示行動設備產業出現亮點。但晶片設計公司安謀（Arm）的財測卻出現相反的訊號，也就是智慧手機市場的需求成長，尚未能跟上人工智慧（AI）熱潮。

高通在美股6日盤後公布，本季營收預測可達105億至113億美元，高於分析師平均預估105億美元。剔除部分項目後的每股盈餘預計最高可達3.05美元，也超過市場預期。上季剔除部分項目後的每股盈餘為2.69美元，營收成長19%至102億美元，也都優於預期。

高通在中國市場擁有優勢，大多數熱門智慧手機，尤其是高階Android裝置，都採用高通晶片。最新展望表明需求正在復甦。

然而，同日公布財報的安謀，對本季的財測令投資人失望，這也是尚待復甦的智慧手機市場，需求成長還沒辦法跟上人工智慧（AI）熱潮的跡象。安謀預測，本季營收將介於9.2億到9.7億美元，中間值不如分析師預估的9.509億美元。減去特定項目調整後的獲利，每股盈餘預測介於0.32至0.36美元，符合預期。上季營收年增約5%至8.44億美元，調整後每股盈餘0.30美元，都比市場估計好。

至於碳化矽（SiC）晶圓龍頭Wolfspeed本季財測低於市場預期，同時表示將為關閉一座工廠的計畫認列1.74億美元整頓費用，此時該公司正因應汽車客戶需求低迷的窘境。

Wolfspeed預期，本季從繼續營運事業帶來的營收介於1.6億至2億美元，低於分析師預估的2.146億美元；預估經調整後每股虧損0.89美元至1.14美元，相較下，市場預估每股虧損0.9美元。

高通 晶片 安謀

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