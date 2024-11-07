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英特爾CEO基辛格在選舉日 投了「這一票」

編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）。 (路透)
英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）。 (路透)

英特爾（Intel）執行長基辛格在美國大選投票日那一天，很確定投了自己的公司一票——這天他買進1萬多股的英特爾股票。

根據基辛格向美國證管會（SEC）申報的文件，選舉日他支付25.12萬美元，買進11,150股英特爾股票，平均買價為每股22.53美元。

道瓊社發出的巴隆周刊報導，再買進這批股票後，基辛格個人帳下的英特爾持股增為105,033股，另外透過信託，他還擁有540,840股英特爾股票。

基辛格是在公開市場買進自己晶片公司的股票，股市收盤時間早於第一波投票所截止投票時間，當時也離知道共和黨的川普擊敗民主黨的賀錦麗的結果出現還很久。

基辛格敲進這批自家股票的當天，英特爾股價震盪走高，收盤上漲3.55%，同日標普500、道瓊、那斯達克也都上漲。接下來的周三、周四，英特爾股價更連續上攻，分別大漲7.42%、4.71%。以周四收盤價26.23美元計算，基辛格最新的這批英特爾股票已經賺了16%以上。

不過雖然近日表現大好，英特爾今年股價仍近腰斬，跌幅達49%。

基辛格經常在公開市場買進英特爾股票，今年他已多次以行動力挺自己經營的這家晶片公司。巴隆最近報導，由於英特爾業績已多年都下滑，基辛格薪酬中的股票獎勵有可能拿不到了。

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