我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

全球最有價值企業 Nvidia市值破3.6兆美元超越蘋果和微軟

編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）市值破3.6兆美元，超越蘋果和微軟，成全球最有價值企業。(路透)
輝達（Nvidia）市值破3.6兆美元，超越蘋果和微軟，成全球最有價值企業。(路透)

川普勝選後，投資人預期他將推動減稅並寬鬆監管，有助於企業獲利，股市一片「漲」聲，在此一熱潮下，輝達（Nvidia）股價周四創新高，成為第一家市值衝破3.6兆美元的晶片製造商，也是全球市值最高的公司，超越iPhone製造商蘋果（Apple）。蘋果周四漲2.1%到227.49美元，市值達到3.44兆美元，而輝達股價勁揚2.2%至148.88美元。

川普勝選後的兩個交易日，標普500指數中的科技指數漲幅超過4%。

微軟、Alphabet等業界巨擘為擴大人工智慧（AIN）電腦運算能力、在新領域占據主導地位而激烈競爭的情況下，輝達成為美股市場的明顯贏家，該股2024年迄今已經大漲逾200%，光是11月就漲了12%。

輝達的價值因今年的成長，已經超越沃爾瑪（Walmart）、摩根大通（JPMorgan）、聯合健康保險（UnitedHealth）、禮來（Eli Lilly）和影音巨擘Netflix。

輝達預定11月20日公布財報，根據LSEG，分析師預估該公司的營收將增加80%以上，達到329億美元。

在今年6月蘋果和微軟超越輝達成為全球最有價值企業之前，輝達曾短暫稱王。幾個月來，三家科技公司的市值幾乎完全相同。

隨著週四股價上漲1.25%到425.43美元，微軟的市場估值達到大約3.16兆美元。

輝達 微軟 川普

上一則

史指那指再創新高 Fed如預期降息未中斷 選後樂觀氛圍

延伸閱讀

蘋果壞消息 歐盟傳開罰 年報示警未來產品不像iPhone賺大錢

蘋果壞消息 歐盟傳開罰 年報示警未來產品不像iPhone賺大錢
AI需求持續強勁 Nvidia一度重返全球市值龍頭

AI需求持續強勁 Nvidia一度重返全球市值龍頭
臉書、Nvidia證券詐欺訴訟 新判決恐限縮聯邦監管權力

臉書、Nvidia證券詐欺訴訟 新判決恐限縮聯邦監管權力
黃仁勳要NVIDIA新晶片加速生產 鴻海、廣達訂單大補

黃仁勳要NVIDIA新晶片加速生產 鴻海、廣達訂單大補

熱門新聞

輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08
券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

2024-11-06 07:10
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
川普勝選，有神秘人在投注市場進帳將近5000萬美元。(路透)

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

2024-11-06 21:56
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05

超人氣

更多 >
「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅
麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事
科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃