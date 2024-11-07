全球最有價值企業 Nvidia市值破3.6兆美元超越蘋果和微軟

輝達（Nvidia）市值破3.6兆美元，超越蘋果和微軟，成全球最有價值企業。(路透)

川普 勝選後，投資人預期他將推動減稅並寬鬆監管，有助於企業獲利，股市一片「漲」聲，在此一熱潮下，輝達 （Nvidia）股價周四創新高，成為第一家市值衝破3.6兆美元的晶片製造商，也是全球市值最高的公司，超越iPhone製造商蘋果（Apple）。蘋果周四漲2.1%到227.49美元，市值達到3.44兆美元，而輝達股價勁揚2.2%至148.88美元。

川普勝選後的兩個交易日，標普500指數中的科技指數漲幅超過4%。

在微軟 、Alphabet等業界巨擘為擴大人工智慧（AIN）電腦運算能力、在新領域占據主導地位而激烈競爭的情況下，輝達成為美股市場的明顯贏家，該股2024年迄今已經大漲逾200%，光是11月就漲了12%。

輝達的價值因今年的成長，已經超越沃爾瑪（Walmart）、摩根大通（JPMorgan）、聯合健康保險（UnitedHealth）、禮來（Eli Lilly）和影音巨擘Netflix。

輝達預定11月20日公布財報，根據LSEG，分析師預估該公司的營收將增加80%以上，達到329億美元。

在今年6月蘋果和微軟超越輝達成為全球最有價值企業之前，輝達曾短暫稱王。幾個月來，三家科技公司的市值幾乎完全相同。

隨著週四股價上漲1.25%到425.43美元，微軟的市場估值達到大約3.16兆美元。