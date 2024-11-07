我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

企業信貸條件過緊阻礙招聘 恐讓Fed降息再三思

財經新聞組／綜合報導

聯準會有充分理由讓7日的降息幅度大於預期，這些理由包括通膨下降和勞動市場降溫導致美國人更難找到工作。

貸款需求持續疲軟和嚴格的貸款標準，可能是另一個雖然不太明顯的原因。嚴格的信貸條件阻礙了企業借貸，從而阻礙了招聘，這可能會進一步減緩就業成長。

聯準會官員6日在美國總統大選結束後開會時，他們將收到有關銀行對信貸需求的看法以及銀行仍在收緊貸款條件的比例的最新數據。

資訊本身不太可能影響聯準會的利率決定，因為信貸狀況不是最令人關切的因素。政策制訂者越來越有信心，即使利率不維持在夠高水平，9月2.1%的通膨率仍將繼續下降。而借貸成本、就業成長可能進一步放緩並推高目前為4.1%的失業率。

BMO經濟學家安德森(Scott Anderson)表示：「我認為金融業狀況不會改變遊戲規則。」不過，他表示，隨著政策制訂者試圖弄清楚在繼續降息的同時需求會發生什麼變化，它們將成為「另一塊拼圖」。

另一方面，信貸狀況也需求進一步降低政策利率；畢竟，安德森說，「信貸環境仍然相當緊張。」

經濟學家和聯準會政策制訂者普遍認為，目前聯準會4.75-5%的政策利率仍然具有限制性，對經濟成長和銀行的放款意願構成壓力。

同時，對某些類型貸款的需求即使沒有加強，也開始趨於穩定。

達拉斯Fed上月對德州銀行業狀況的調查顯示，即使在聯準會9月降息之後，貸款標準仍在繼續收緊，只是幅度沒有之前那麼大。

同一項調查還顯示，貸款需求繼續疲軟，但銀行預計聯準會的進一步降息將在未來幾個月重振企業借貸，而這正是聯準會尋求保持貨幣政策足夠緊縮以保持通膨下跌的目標，但又不能太緊以致阻礙成長。

聯準會 貸款 降息

上一則

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

下一則

川普勝選原因「笨蛋，問題在經濟」再應驗32年前專家預言

延伸閱讀

NBA／柯爾被綠衫軍球迷噓爆 柯瑞27分救主勇士拒絕逆轉

NBA／柯爾被綠衫軍球迷噓爆 柯瑞27分救主勇士拒絕逆轉
美股最錢線／不確定性過高 股指恐已觸頂

美股最錢線／不確定性過高 股指恐已觸頂
回台娶親的插曲

回台娶親的插曲
駐館遭迫遷 外交部：南非願與台磋商 學者：產權恐陷危機

駐館遭迫遷 外交部：南非願與台磋商 學者：產權恐陷危機

熱門新聞

輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08
券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

2024-11-06 07:10
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
分析師認為，若美超微不足恃，輝達除戴爾外，還可以轉單台灣的委託設計製造商（ODM）和惠與（HPE）。（路透）

美超微落難 除了戴爾之外還有誰得利？

2024-11-05 03:10

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」