企業信貸條件過緊阻礙招聘 恐讓Fed降息再三思

聯準會 有充分理由讓7日的降息 幅度大於預期，這些理由包括通膨下降和勞動市場降溫導致美國人更難找到工作。

貸款 需求持續疲軟和嚴格的貸款標準，可能是另一個雖然不太明顯的原因。嚴格的信貸條件阻礙了企業借貸，從而阻礙了招聘，這可能會進一步減緩就業成長。

聯準會官員6日在美國總統大選結束後開會時，他們將收到有關銀行對信貸需求的看法以及銀行仍在收緊貸款條件的比例的最新數據。

資訊本身不太可能影響聯準會的利率決定，因為信貸狀況不是最令人關切的因素。政策制訂者越來越有信心，即使利率不維持在夠高水平，9月2.1%的通膨率仍將繼續下降。而借貸成本、就業成長可能進一步放緩並推高目前為4.1%的失業率。

BMO經濟學家安德森(Scott Anderson)表示：「我認為金融業狀況不會改變遊戲規則。」不過，他表示，隨著政策制訂者試圖弄清楚在繼續降息的同時需求會發生什麼變化，它們將成為「另一塊拼圖」。

另一方面，信貸狀況也需求進一步降低政策利率；畢竟，安德森說，「信貸環境仍然相當緊張。」

經濟學家和聯準會政策制訂者普遍認為，目前聯準會4.75-5%的政策利率仍然具有限制性，對經濟成長和銀行的放款意願構成壓力。

同時，對某些類型貸款的需求即使沒有加強，也開始趨於穩定。

達拉斯Fed上月對德州銀行業狀況的調查顯示，即使在聯準會9月降息之後，貸款標準仍在繼續收緊，只是幅度沒有之前那麼大。

同一項調查還顯示，貸款需求繼續疲軟，但銀行預計聯準會的進一步降息將在未來幾個月重振企業借貸，而這正是聯準會尋求保持貨幣政策足夠緊縮以保持通膨下跌的目標，但又不能太緊以致阻礙成長。