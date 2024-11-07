佛州大麻合法化未達60%同意門檻 重挫大麻商股價

一項讓佛州 娛樂性銷售和使用大麻合法化 的投票 在5日未能通過，導致大麻公司的股價直線下跌，並對在合法化運動中投入數百萬美元的大麻公司造成打擊。

若第3號修正案獲得通過，醫用大麻治療中心和其他獲得州政府認可的實體就可以合法向21歲以上成年人出售娛樂用大麻。

該提議獲得超過55%的贊成票，但未達到通過所需的60%門檻。

Tilray Brands下跌12.99%，SNDL和Cronos Group在美上市股票分別下跌13.81%和7.66%。

Canopy Growth下跌21.11%，Aurora Cannabis下跌16.2%。AdvisorShares Pure US Cannabis ETF暴跌27.66%。

佛州被認為是一個非常有市場潛力的市場，大麻分析公司Headset的預測顯示，在開放成人銷售的第一年，銷售額可能會達到49至61億元。

至今美國已有24州已將姀樂用大麻用途合法化，但在聯邦層級仍屬非法。2016年，佛州選民通過一項修正案，允許該州使用醫用大麻。

大麻企業大力推動合法化的投票，為宣導通過第3號修正案的「佛州智慧與安全」組織提供了巨大的獻金。

ATB資本市場分析師戈麥斯表示，如果吸食大麻被重新歸類為不太嚴重的聯邦犯罪，那麼它可能足以抵消修正案未能通過的任何影響。