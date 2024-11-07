美股最錢線／本財報季常見名詞：底部

至今已有約80%的史坦普500 指數成分股公布上季業績，而且更好的經濟狀況已經隱然浮現。不過這些企業一直提到一個字：「底部」。

過去兩年，美國經濟沿著兩條截然不同的軌道發展。其中占經濟70%以上的服務業蓬勃發展；根據供應管理協會(ISM)本周的數據，服務業指數創下多年來新高。

另一方面，製造業兩年來一直處於收縮狀態。事實上，上次這兩個產業出現如此大的差距是在本世紀初，也就是2000年12月。

這種經濟分化是這次牛市讓人感覺「奇怪」的部分原因。

美國商銀美國股票和量化團隊在本周報告中寫道，這種黯淡的前景有些變得更糟，但也更樂觀。

到目前為止，困擾周期性產業近兩年的持續問題，在本財報季進一步加劇：需求疲軟、銷售成長平淡和庫存居高不下。從事商品和製造業務仍然很困難。

分析師寫道：「許多企業都提到需求疲軟，次數可能創下2020年第2季疫情 以來的最高水平。」

但由蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)領導的團隊也追蹤了財報電話會議中提到「底部」一詞的情況。他們指出，提及次數比去年猛增了42%。

美國商銀指出：「提到『底部』次數的增加通常代表每股獲利將出現拐點。」報告指出，企業已基本完成消化庫存水準，並可能很快開始重建庫存，「我們的數據顯示，去化庫存最糟糕的時期已經過去。」

當然，一個關鍵因素是選舉，而蘇布拉曼尼亞和她的同事們指出，大部分糟糕的企業信心是「萎靡不振、典型的選前不確定性」；但另一面是，隨著選舉結束，無論誰勝選，企業的不確定性都將消散。

分析師寫道：「歷史證明，投資 活動通常會在選後加速。」「我們相信這次選舉可能是企業釋放資本支出的最佳時機。」（財經新聞組）