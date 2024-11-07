我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

「川普交易」美元漲、亞幣暴跌 短期將主導全球市場

編譯陳苓、季晶晶／綜合報導
比特幣價格突破7萬5000美元，創下新高。(路透)
比特幣價格突破7萬5000美元，創下新高。(路透)

美國總統當選人川普即將二進白宮，共和黨也有望拿下參眾兩院掌控權，達成「完全執政」，帶動「川普交易」席捲全球金融市場，美股、美元、比特幣狂漲，歐股、亞洲貨幣等資產則暴跌，分析師認為，川普交易短期內將繼續主導全球市場走勢，日圓和亞洲債券等資產可能持續受到影響。

此前高盛預測，川普勝選，加上共和黨囊括國會參眾兩院，將讓標普500急升3%，現在市場走勢似乎正照這個劇本走，從美元、股市、匯市、債市、一直到大宗商品市場都出現「川普交易」的行蹤。

美股大漲表態的原因之一市場喜歡確定性，川普幾乎沒有疑義當選。摩根大通策略師拉寇斯-布賈斯（Dubravko Lakos-Bujas）表示，在總統大選結果揭曉，股市在12月之前的走勢看起來很穩健，預期信心將增強、波動性減小，在經濟與企業獲利保持任性的情況下，投資人將解除避險押注，有助推升股市進一步上揚。

再者，川普主張減少管制，有利企業盈餘、成長、併購。第三，川普打算降低稅率，承諾要讓共和黨2017年的稅務法案永久化，並呼籲延長該法的關鍵部分。調降個人和企業稅率，能釋出資本花用，也能支持經濟和企業盈餘。

美股漲勢有望延續的另一個利多，是年底往往是美股的季節性強勢期。摩根士丹利策略師威爾森認為，大選後可望掀起投資人的「年底搶購潮」。

策略師大多認為，川普交易短期內仍將主導全球市場走勢。瑞士隆奧預期，美股在內的全球股市未來一年有上漲潛力，因為企業獲利看增、且利潤將維持高點，美國的金融、科技及國防類股應有不錯的表現。

一些分析師表示，最可能受到川普交易影響的資產類別，將是中國股市、美元、日圓和韓元，因為川普對中國大陸的立場更為強硬，且計劃加徵關稅。

AT全球市場澳洲公司首席分析師泰戴爾指出，「川普獲勝將為整個亞洲市場帶來壓力，中國顯然將是重大焦點」。

香港信安資產管理公司投資組合經理人辛格則說，在川普交易下，青睞印度與台灣市場，因為印度的外匯存底充足、政策利率穩定，台灣半導體產業將繼續受惠於與人工智慧（AI）相關的大規模資本支出，南韓則可能會因為對美有大量出口投資，遭受衝擊。

澳洲Commonwealth Bank策略師Carol Kong指出，川普勝選、股市持續聚焦於他的經濟成長政策等因素，都將使美元兌日圓進一步升值。但她警告，若股市焦點轉向另一場美中貿易戰，美元兌日圓今年來的升幅將全數回吐。

川普 美股 投資

上一則

美股最錢線／本財報季常見名詞：底部

下一則

華為公布最新固態電池專利 具較長使用壽命

延伸閱讀

川普內閣會找誰？大金主貝森特想接財長 傳已開始挑副手

川普內閣會找誰？大金主貝森特想接財長 傳已開始挑副手
日韓領袖速與川普通話 川普提一事激勵南韓造船廠股價狂飆

日韓領袖速與川普通話 川普提一事激勵南韓造船廠股價狂飆
川普接受拜登邀請 將赴白宮談政權交接

川普接受拜登邀請 將赴白宮談政權交接
新華社：習近平致電川普表示祝賀

新華社：習近平致電川普表示祝賀

熱門新聞

輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08
券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

2024-11-06 07:10
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
分析師認為，若美超微不足恃，輝達除戴爾外，還可以轉單台灣的委託設計製造商（ODM）和惠與（HPE）。（路透）

美超微落難 除了戴爾之外還有誰得利？

2024-11-05 03:10

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」