美股年底前為何將大漲一波？量化基金500億美元銀彈選後進場

分析師看好華爾街在美國大選後上漲。(路透)

川普勝選帶動美股 6日狂歡大漲，這觸發了基於規則的投資 基金買進訊號，勢必將助長股市年底的漲勢。

彭博資訊報導，在美國周二大選前，華爾街 一直在為投票後股市出現震盪的風險做準備。但結果相反，川普一路領先並明確勝選，促使VIX恐慌指數單日下挫20%，為2021年以來第二大單日降幅，史坦普500指數大漲2.5%。這樣的發展使得有系統性傾向的基金被迫透過買進股票來進行再平衡，進而創造了由技術驅動的正向循環，增加股市上漲力量。

高盛的技術策略專家羅布納（Scott Rubner）在周三在報告中表示：「年底漲勢從今日開始，而且可能高於投資人的預期。」他提到「未平倉的選舉避險、重新槓桿操作、庫藏股、害怕錯失漲勢（FMOM），以及與選擇權合約定期到期相關的買盤 Vanna」等驅動因素。

野村證券國際的分析指出，控制波動率的基金預期下月將買進500億美元美股、直到明年1月總計買進1100億美元，而且預料所謂的風險平價（Risk Parity）基金將大幅轉向全球股票。羅布納也認為這兩種投資工具可能大規模買進。

風險管理型基金通常受波動訊號驅動，而非受基本面因素驅動，也因此對每日價格波動變化很敏感。當市場動盪時，它們傾向於削減曝險部位，接著在動盪消退時又加碼。

美股周三大漲就代表這種轉變，反映華爾街繼先前削減股票部位、避免選後長期波動之後，現在紛紛重新進場。

其他技術因素也提供支撐。摩根士丹利分析師梅特利（Christopher Metli）的報告指出，利用衍生品為特定公司或指數提供高回報的基金在接近周三收盤時預期進行了約150億美元的買盤。這些資金最有可能提振科技股，尤其是半導體股。

梅特利說，再者，華爾街交易商為了平衡選擇權帳面，周三可能買進了50億美元的股票。

海納國際衍生策略共同主管墨菲表示：「投資人先前為選舉避險。這些避險接下來不是消退，就是會平倉。」