肯德基、必勝客業績下滑 百勝集團本季銷售額跌2%

百勝餐飲集團上季獲利和營收未達到華爾街 預期，因為肯德基 和必勝客的同店銷售額下滑幅度超乎預期。

百勝第3季淨利為3.82億元，合每股1.35元；低於去年同期的4.16億元和每股1.46元。不計項目，該公司每股獲利1.37元，低於預期的1.41元。

淨銷售額成長7%達到18.3億元，低於預期的19億元。

受到肯德基和必勝客業績疲軟的拖累，百勝集團本季全球同店銷售額下降2%；這兩個品牌的同店銷售額均下降了4%。

執行長吉布斯(David Gibbs)在財報聲明中表示，該公司的銷售受到「政治衝突和消費者情緒挑戰」相關壓力的影響。自去年第4季以來，中東衝突一直影響著百勝的業績。

肯德基本季美國同店銷售額下滑5%。美國市場是肯德基第二大市場，僅次於中國，但近年來該連鎖店已將市占率讓給了百佰雞(Popeyes)；去年百佰雞取代肯德基成為美國第二大雞肉連鎖店。

另一方面，必勝客的國際市場下滑幅度更大。該披薩連鎖店的國際同店銷售額下降了6%，而美國同店銷售額僅下降1%。

百勝集團投資 組合中的瑰寶塔可鐘(Taco Bell)同店銷售額成長4%。高層先前曾表示，該連鎖店對消費者的價值有強烈的認知，即使在整個產業放緩的情況下，也有助於其銷售。