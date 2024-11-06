欲影響政策制訂 富國銀行州級政治捐款 10年來增加3倍

根據公開數據和銀行發言人的說法，過去10年富國銀行向影響州選舉的團體提供的捐款增加了3倍，只為試圖影響地方級的政策制訂。

雖然華爾街 和科技巨頭在聯邦選舉中投入數十億元較受關注，但富國銀行對地方的額外支出凸顯出州政治對大企業來說變得更加重要。

根據政治問責中心(CPA)的數據，在截至9月30日的2024年選舉周期中，富國銀行向3個民主黨 組織和3個共和黨 組織(統稱527)總共捐贈了70萬4300元；527組織是個倡議團體，籌集企業資金來宣傳公職候選人，專注於選舉州長、總檢察長和州議員。

這些捐款由各黨派平均分配，較2014年選舉周期增加超過200%。

富國銀行發言人表示，該行與527計畫的接觸重點是政策制訂，並確保其捐款僅用於營運和管理目的，而不是用於支持或反對公職候選人。

根據CPA的數據，自2014年以來，美國商銀(Bank of America)對這6個組織的捐款一直穩定在每個周期40萬元左右；而花旗集團的捐款同期下降約60%。

而2023年摩根大通使用員工資助的政治行動委員會資金為這6個527團體中的4個支付會費，總共花費了10萬1500元，但並未捐贈企業資金。

雖然華盛頓一直受到黨派僵局的困擾，但州議會卻常常嚴重向單一政黨傾斜，從而賦予地方立法者制訂政策的廣泛權力。

根據全國州議會會議，44州選民將於5日選出5808名州議員，占全美所有立法席位的78%。還有11場州長選舉。

CPA聯合創始人佛里德(Bruce Freed)表示，過去10年527組織改變了州級政治，推動了黨派之爭，而黨派之爭現在成為州總檢察長和美國國民行為的特徵；「當一家公司向527捐款，這就是用於政治目的。」「他們想如何解釋都行，但事實是這些錢就是用於與選舉相關的支出。」