美股最錢線／不確定性過高 股指恐已觸頂

長期投資 客兼Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)認為，美股目前可能觸頂。而由於美國經濟強勁以及聯邦債務餘額前景令人擔憂，聯準會降息 的空間有限。

他在最新的報告中表示，這代表進一步的政策寬鬆可能要等到2025年才會出現，史坦普500指數可能在今年年底前一直停留在5800點左右；換言之，未來兩個月內漲幅不到1%。

亞德尼表示，自從聯準會9月大幅降息以來，美股一直處於「原地踏步」的狀態，「預計年底前可能會繼續在5800點左右徘徊。大選後的財政政策前景可能會繼續令人不安，而聯準會在年底前可能根本不會降低聯邦基金利率。」

亞德尼強調最近經濟數據強勁，代表聯準會本周或12月的會議可能不會進一步降息。

美國第3季實質GDP成長強勁，較去年同期成長2.8%。第3季企業設備投資成長11%，較上季成長近10%。

就業市場疲軟讓部分投資人感到擔憂，美國10月新增就業機會遠低於預期。然而，分析師表示，勞動市場疲軟至少部分是由於工會罷工以及海倫和米爾頓颶風等事件造成的。重要的是，上個月失業率仍接近歷史低點的4.1%。

亞德尼補充表示，「債券市場也有相同看法，即聯準會降息過早、幅度過大。」他指出最近美債殖利率的上升，就代表債券投資人對利率的預期更高。

同時，政府借款在未來幾個月可能會增加，經濟學家表示，這一因素可能會間接推高通膨，進而限制聯準會降息的能力。

亞德尼表示，「當債務上限暫停在明年1月2日到期時，我們可以期待什麼？兩黨分治的政府可能會迫使財政部採取非常規措施為政府提供資金，就像去年年初那樣，同時國會繼續辯論不斷增加的債務上限。」（財經新聞組）