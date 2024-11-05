發熱衣何時上架？ 美零售商促銷 納入AI氣象分析

對天氣的預測有助零售商隨時調整銷售策略。（美聯社）

沃爾等知名零售商 越來越常使用分析來削弱購物中最不可預測的變數之一：天氣。

曾嚴格用於庫存規畫的天氣數據，現正幫助零售商廣告在地化並決定何時對毛衣等季節性商品進行打折。沃爾瑪在利用人工智慧(AI)軟體進行庫存規畫時納入天氣分析後，比平常提前幾周調降了防曬霜價格，因氣象數據預測美國部分地區秋季會比以往潮濕。

全球最大零售商護膚品類補貨顧問多伊爾(Kirby Doyle)表示，「一開始，天氣數據只是高層規畫的預測模型。」「現在我們將其融入季前規畫和整季銷售中，以評析天氣的影響，以及安排促銷活動等。」

由於氣候變遷 導致天氣波動加劇，對此類數據的需求不斷增加。全國零售聯合會(NRF)於7月與Planalytics聯合發表了一份報告，建議零售商更加關注天氣分析。以定價為核心的最新天氣資料工具可能很快就會出現，Planalytics和管理顧問公司BearingPoint正在合作開發軟體，零售商可以將其整合到它們的定價分析模型中。

Tractor Supply執行長勞頓(Hal Lawton)在上月電話會議上表示：「我們的業務需要在第4季真正表現良好，天氣需要再冷一點。」該公司利用天氣分析來銷售寒冷天氣產品，例如發熱衣和外套。

Planalytics執行長福克斯(Fred Fox)表示，天氣分析可以幫助Tractor Supply等公司決定是否對冬季商品進行折扣。並表示，如果美國11月氣溫降至2023年水平以下，那麼現在打折可能意味著以後會錯失良機。雖然這對零售商來說似乎很直覺，但並不總是能正確理解。

根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的數據，美國大約每3周就發生一 場造成10億元以上損失的天災，而1980年代每3個月才發生一次。

Planalytics使用電腦模型幫助零售商了解天氣如何影響銷售。該公司合作夥伴關係執行副總裁高德(Evan Gold)表示，預計2024年為客戶提供的模型數量將是去年的2倍。自2019年以來，這個數字增加了9倍。

柯克分析，特定產品的銷售量隨著氣溫每升高一度而增減。每降溫一度，床墊銷售額會成長7%，而星巴克 咖啡銷售量也會上升2%。