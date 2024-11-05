我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

臉書、Nvidia證券詐欺訴訟 新判決恐限縮聯邦監管權力

財經新聞組／綜合報導

美國最高法院將考慮Meta旗下Facebook和輝達(Nvidia)兩家科技巨頭免於聯邦證券詐欺訴訟的可能；這可能會讓私人訴訟當事人更難追究公司的責任。

前SEC律師、現為私人執業律師費勒(Andrew Feller)表示，最高法院最近做出有利於企業的判定，限縮了聯邦監管機構的權力，代表Facebook和輝達可能會乘勝追擊，「商業利益將繼續積極挑戰追究其責任的規則，包括挑戰現有的私人控告權力。」

總部位於舊金山的美國第九巡迴上訴法院允許對社交媒體平台Facebook和人工智慧晶片製造商輝達提起單獨的證券詐欺集體訴訟後，兩家科技巨頭向最高法院提起上訴。

最高法院將於6日聽取Facebook要求駁回訴訟的辯辭。該訴訟指控該公司誤導投資人，違反了《證券交易法》；這項1934年的聯邦法律要求上市公司披露其業務風險。

原告是由聯合銀行(Amalgamated Bank)領頭的Facebook投資團體，他們在2018年的集體訴訟中指控該公司向投資人隱瞞有關2015年涉及英國政治諮詢公司劍橋分析(Cambridge Analytica)的數據洩露事件訊息；該事件影響超過3000萬Facebook用戶。

最高法院還將於11月13日聽取輝達試圖阻止一項證券集體訴訟的辯論。該訴訟指控該人工智慧巨頭在其銷售額中有多少流向波動較大的加密貨幣業方面誤導投資人。

這椿2018年的訴訟由斯德哥爾摩投資管理公司E. Ohman J:or Fonder AB領頭，指控輝達在2017年和2018年發表聲明，錯誤地淡化該公司收入增幅中有多少來自加密貨幣，違反了《證券交易法》相關規定。

輝達在提交最高法院的文件中表示，原告未能排除1995年聯邦法律《私人證券訴訟改革法案》中規定的法律限制；該法律規定了提起私人證券詐欺訴訟的標準。

證券 輝達 投資

上一則

美股最錢線／經濟、財報強勁 影響力罕見大於選情

下一則

發熱衣何時上架？ 美零售商促銷 納入AI氣象分析

延伸閱讀

黃仁勳要NVIDIA新晶片加速生產 鴻海、廣達訂單大補

黃仁勳要NVIDIA新晶片加速生產 鴻海、廣達訂單大補
美國大選 聯邦要赴聖路易市監票 密蘇里州提告

美國大選 聯邦要赴聖路易市監票 密蘇里州提告
Nvidia擠下蘋果 重返全球市值龍頭寶座

Nvidia擠下蘋果 重返全球市值龍頭寶座
三方合作關係 SK集團重申將與台積電、Nvidia攜手克服AI發展瓶頸

三方合作關係 SK集團重申將與台積電、Nvidia攜手克服AI發展瓶頸

熱門新聞

輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08
美超微（Super Micro Computer）在美股30日早盤暴跌24%。路透

盤前傳出這消息 美超微早盤暴跌24%

2024-10-30 10:51
輝達將取代英特爾，納入道指成分股。(路透)

取代英特爾 Nvidia納道指成分股 華府關切

2024-11-02 21:20
蘋果智慧手表Apple Watch Ultra 2。(路透)

蘋果Apple Watch專利侵權官司獲勝 獲賠250美元

2024-10-28 13:25
美股上漲，投資人等待大型科技股的財報，以繼續推動那斯達克綜合指數本周再創新高。地緣政治局勢降溫也提振了投資人信心。台積電晶片意外間接出貨給華為，股價大跌。路透

等待科技股財報 道指漲 台積電ADR罩川普陰影重挫

2024-10-28 17:30

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百