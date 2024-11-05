我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

AI需求持續強勁 Nvidia一度重返全球市值龍頭

財經新聞組／綜合報導

隨著越來越多公司將人工智慧融入日常營運，對其新型超級運算人工智慧(AI)晶片的持續需求推動，輝達(Nvidia)的市值10月在全球領漲。

輝達市值上月上漲9.3%達到3.26兆元；而該公司的供應商台積電(TSMC)的市值上漲6.5%達到8328億元。這家全球最大代工晶片製造商公布優於預期的第3季業績，並對人工智慧需求給出了強勁的前景。

蘋果一度將全球市值第一的位置拱手讓給輝達。由於成長預測溫和以及中國銷售低迷，該公司上個月的市值下跌3%至3.4兆元，但隨後又反彈。

在Meta Platforms和微軟就AI成本不斷上升發出警告後，這兩家公司的市值在10月都出現下跌。

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)維持對AI的積極展望，建議投資人利用近期波動作為增加優質AI股票曝險的機會。

他說，「我們繼續看好精選的半知名企業和大型科技公司，預計我們的AI投資組合將在2024年實現35%的獲利成長，在2025年則會實現25%的獲利成長。」

美國製藥商禮來公司(Eli Lilly)上個月市值下跌6.45%至7876億元，原因是其備受矚目的減肥和糖尿病藥物上季銷售額未能達到華爾街的銷售預期，導致其股價大幅下跌。

AI 投資 輝達

上一則

美股最錢線／經濟、財報強勁 影響力罕見大於選情

下一則

發熱衣何時上架？ 美零售商促銷 納入AI氣象分析

延伸閱讀

黃仁勳要NVIDIA新晶片加速生產 鴻海、廣達訂單大補

黃仁勳要NVIDIA新晶片加速生產 鴻海、廣達訂單大補
Nvidia擠下蘋果 重返全球市值龍頭寶座

Nvidia擠下蘋果 重返全球市值龍頭寶座
三方合作關係 SK集團重申將與台積電、Nvidia攜手克服AI發展瓶頸

三方合作關係 SK集團重申將與台積電、Nvidia攜手克服AI發展瓶頸
選情難料 美股早盤漲跌互見 輝達逆勢上揚

選情難料 美股早盤漲跌互見 輝達逆勢上揚

熱門新聞

輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08
美超微（Super Micro Computer）在美股30日早盤暴跌24%。路透

盤前傳出這消息 美超微早盤暴跌24%

2024-10-30 10:51
輝達將取代英特爾，納入道指成分股。(路透)

取代英特爾 Nvidia納道指成分股 華府關切

2024-11-02 21:20
蘋果智慧手表Apple Watch Ultra 2。(路透)

蘋果Apple Watch專利侵權官司獲勝 獲賠250美元

2024-10-28 13:25
美股上漲，投資人等待大型科技股的財報，以繼續推動那斯達克綜合指數本周再創新高。地緣政治局勢降溫也提振了投資人信心。台積電晶片意外間接出貨給華為，股價大跌。路透

等待科技股財報 道指漲 台積電ADR罩川普陰影重挫

2024-10-28 17:30

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百