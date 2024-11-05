AI需求持續強勁 Nvidia一度重返全球市值龍頭

隨著越來越多公司將人工智慧融入日常營運，對其新型超級運算人工智慧(AI )晶片的持續需求推動，輝達 (Nvidia)的市值10月在全球領漲。

輝達市值上月上漲9.3%達到3.26兆元；而該公司的供應商台積電(TSMC)的市值上漲6.5%達到8328億元。這家全球最大代工晶片製造商公布優於預期的第3季業績，並對人工智慧需求給出了強勁的前景。

蘋果一度將全球市值第一的位置拱手讓給輝達。由於成長預測溫和以及中國銷售低迷，該公司上個月的市值下跌3%至3.4兆元，但隨後又反彈。

在Meta Platforms和微軟就AI成本不斷上升發出警告後，這兩家公司的市值在10月都出現下跌。

瑞銀全球財富管理投資 長海菲勒(Mark Haefele)維持對AI的積極展望，建議投資人利用近期波動作為增加優質AI股票曝險的機會。

他說，「我們繼續看好精選的半知名企業和大型科技公司，預計我們的AI投資組合將在2024年實現35%的獲利成長，在2025年則會實現25%的獲利成長。」

美國製藥商禮來公司(Eli Lilly)上個月市值下跌6.45%至7876億元，原因是其備受矚目的減肥和糖尿病藥物上季銷售額未能達到華爾街的銷售預期，導致其股價大幅下跌。