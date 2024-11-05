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美股最錢線／經濟、財報強勁 影響力罕見大於選情

財經新聞組／綜合報導

距離明年還有兩個月，但美股表現已是長期以來最奇怪的市場之一。

在總統大選年、尤其是勢均力敵的年份，市場通常會在年初更加波動，回報率通常會略低於非選舉年份。

但今年並非如此。即使最近波動性加劇，但史坦普500指數回報率遠高於正常水平，而且這可能與兩位候選人的經濟政策無關。

這是因為經濟和獲利仍然具有韌性。科技業獲利尤其強勁且沒有下降； 這是史指距歷史高點不到2%的主要原因。

目前尚不清楚這次選舉會拖多久才宣布勝選者，市場也反映出一些不確定性。

選舉前市場往往會經歷較高的波動性，但選後波動性下降，市場通常會在年底反彈。

勢均力敵的選舉往往會出現更高程度的波動，這次選舉無疑就是這種情況。芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)自夏末以來就一直維持在22的水平，主要就是由於對選舉的擔憂。

經濟表現強勁，GDP成長近3%，和獲利是影響今年市場回報的兩大因素。

今年的整體市場回報率極不尋常。首先，史指年初至今回報率為20%，遠高於約9%的均值；其次，選舉年的回報率、尤其是當由於選舉的不確定性給市場帶來壓力時，往往會較低。

那斯達克首席經濟學家麥金塔許(Phil Mackintosh)在最近一篇部落格文章中指出，雖然史指在非選舉年的平均回報率通常為9%，但選舉年回報率通常為3%，其中大部分是在選後出現的。

他總結指出：「也許這顯示無論選舉年發生什麼，宏觀經濟都很重要。」

他指出，回報的一個關鍵問題是經濟是否衰退。並指出，史指與經濟衰退重疊的4年期限平均總回報率為30%，而沒有衰退重疊的4年期限平均總回報率為62%。

無論白宮民主黨人還是共和黨人入主，這都是事實。他說，「因此，對市場來說，經濟比誰入主白宮更重要。」

白宮 那斯達克 民主黨

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