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英特爾的Altera股權會賣給誰？傳銀湖、貝恩準備出價

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，英特爾近幾周已啟動要出售Altera持股的程序。(路透)
知情人士透露，英特爾近幾周已啟動要出售Altera持股的程序。(路透)

知情人士透露，美國私募股權公司銀湖（SilverLake）和貝恩資本（Bain Capital）是可能競購英特爾旗下可程式化晶片部門Altera少數股權的追求者之一。

Altera是現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）業者，英特爾是在2015年以近170億美元予以收購，近來則採取措施，要將Altera分拆成一家獨立公司。

路透引述知情人士報導，英特爾近幾周已啟動要出售Altera持股的程序，相關協商正在早期階段，英特爾準備在未來幾周內收取來自潛在買家的初步出價提案。

知情人士說，除了銀湖和貝恩資本外，私募股權公司Francisco Partner也表達有意參與收購Altera股份，也可能是出價者之一。

幾位知情人士警告說，這樁交易還不確定。

他們表示，英特爾希望設法讓Altera的估值達到相當於自家在2015年予以收購時的價值。消息人士說，目前不清楚英特爾最終要賣掉多少Altera持股，但無論是任何交易，價值都會是至少數十億美元。

英特爾表示，在截至9月30日止的一季，Altera營收成長14%至4.12億美元。

英特爾執行長基辛格上周在財報後的分析師會議上表示：「我們依然專注於在邁向讓Altera在未來幾年首次公開發行股票（IPO）的道路上，出售Altera的股份。為了如此，我們已經開始與潛在投資者洽談，預期在2025年初敲定。」

英特爾發言人不願多加置評。銀湖和貝恩不願評論，Francisco Partners沒有立即回應。

若達成交易，預料會讓英特爾獲得亟需的現金挹注，此時英特爾在研議各種選項，藉由剝離出售部分事業來削減整體成本，因為曾經獲利豐厚的英特爾已無力再提供資金給這些事業燒錢。

英特爾上周繳出高於市場預期的本季營收財測，但其股價今年來仍重挫超過50%，原因是錯失AI熱潮，苦陷於整頓過程。

總部位於加州聖荷西的Altera生產可程式化晶片，可依照各類運用重新調整功能，能用於從網頁的處理影片上傳，到軍事、電信設備用途。

Altera在被英特爾收購前，許多晶片是由台積電所製造。在收購案之後，英特爾原本規劃把Altera的晶片製造轉移到自家工廠，專家說，這一轉變發生在英特爾的製造開始落後於台積電之際。這樁收購案最終對英特爾不利，原因是轉移到自家工廠製造既費時又耗成本，導致Altera的市占流失給競爭同業賽靈思（Xilinx），賽靈思已被超微（AMD）收購。

晶片 台積電 加州

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