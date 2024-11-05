中國乘用車協會CPCA)的最新數據顯示，美國汽車製造商特斯拉10月銷售了6萬8280輛中國製電動車，年減5.3%。中國製Model 3和Model Y電動車銷售量較上月減少22.7%。在上季臨時裁員之後，特斯拉第3季獲利超出預期。由於積極促銷，今年交車量首次實現年度成長。

NHTSA結束福特引擎調查

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已經結束對41萬1315輛福特SUV和皮卡車失去動力的調查。

2022年，NHTSA開始對某些配備2.7L EcoBoost引擎的福特Bronco車輛展開調查，擔心氣門機構故障。

調查後來擴大範圍，擴及配備相同引擎的其他型號，例如Edge、F-150和 Explorer。今年稍早該汽車製造商提出召回請求，以測試配備受影響引擎的車輛，以確定是否需要更換引擎。

保險 部門挹注Loews獲利

洛斯公司(Loews Corp)上季獲利成長，得益於投資 收入增加和保險部門的強勁表現。這家總部位於紐約的公司第3季投資收入從去年同期的5.92億元躍升至7.76億元。

截至9月30日當季，Loews的應占收入增至4.01億元，合每股1.82元；而去年同期為2.53億元，合每股1.12元。保險部門CNA Financial的財產和意外險業務的基本綜合成本率為91.6%，而去年同期為90.4%。比率低於100%表示保險公司賺取的保費高於其支付的理賠金額。

股票基金淨流出 5周來最大

截至10月30日當周，美國股票基金出現大量資金外流，因投資人在5日總統大選和6日聯準會政策決定之前保持謹慎。LSEG數據顯示，投資人本周淨拋售價值58.3億元的美國股票基金，為9月25日當周以來的最高拋售量。投資人淨拋售價值40.6億元的美國成長型基金，則是10月2日以來最大單周拋售。

萬豪集團調降全年獲利財測

萬豪國際集下修全年獲利預期，因為中國國內旅遊疲軟掩蓋了強勁的團體和國際需求。即使美國消費者支出以1年半年來最快的速度成長，而且富裕的中國人更喜歡出國旅遊，但本季美國需求仍持平，而中國的需求疲軟。該公司目前預計全年調整後獲利在每股9.19至9.27元；之前預測為9.23至9.4元。