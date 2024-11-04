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美國沒有「選舉冷靜期」候選人可爭取選票直到投票結束

誰挺誰？阿諾、泰勒絲…大半娛圈支持賀 馬斯克、吉勃遜…富豪硬漢多挺川

華爾街如臨大廠 星港加入支援 為美大選通宵達旦做準備

編譯劉忠勇／綜合外電
除非周二的選舉結果很明確，否則交易者將整夜關注逐步公布的報導。(路透)
除非周二的選舉結果很明確，否則交易者將整夜關注逐步公布的報導。(路透)

美國大選勝負難料，華爾街如臨大敵，交易部門將通宵運作，還動員香港和新加坡團隊支援，為做多美元、做空公債的「川普交易」，做好進出準備。

金融圈也做了前所未有特殊防備，一家位於倫敦的避險基金專為此刻調整「震撼」電腦模型。儘管發生民眾暴動的可能性微乎其微，但若發生，將撼動美國乃至於全球金融市場，銀行也不得不防。

新加坡 Blue Edge Advisors 經理人Calvin Yeoh說：「11月5日將是一場在地雷陣中的矇眼泥漿摔跤。選舉如此膠著，走向將完全分歧賴，因此交易極為困難。」

摩根大通計畫增加歐洲和亞洲的人手，因應夜間交易量和波動性；高盛預計會有數百名銷售和交易團隊成員在紐約現場待命至深夜，並有更多人準備在家中待命。整個金融業的美國員工都在為通宵工作做好準備。

在華爾街債券交易部門工作超過30年的Mischler金融集團董事總經理Glen Capelo說：「我們視需要留守——要待到凌晨2時，就會待這麼晚。如果需要過夜，我們會這麼做，儘管我們在選舉之夜尚未這樣做過。」

無論誰贏得白宮，下一屆政府將影響幾乎每個產業和投資。不過，目前華爾街和全國大部分地區一樣，只希望能平安度過周二的大選舉。

BCA Research首席地緣政治策略師Marko Papic表示，紐約市的避險基金經理人尤其關切美國總統選情，「投資長想知道我對美國可能爆發內戰的看法」。

除非周二的選舉結果很明確，否則交易者將整夜關注逐步公布的報導。密西根州採用加速計票的新規則，初步結果也或許可以預告賓州和威斯康辛州的走向，這兩個州較晚處理郵寄選票。

不少交易者仍因2016年選舉而心有餘悸，當時民調一面倒向喜萊莉，很少有人考慮到川普勝選會帶來什麼影響。等到結果明朗後，美國期貨市場先是崩跌，隨後又回升。接下來的兩天成為當年下半年美股成交最熱的時段。2020年，選舉直到投票結束四天後才正式宣布拜登當選，結果揭曉時，交易量達到六個月來的新高。

宣布誰當選拖得愈久，投資人就愈難評估市場動向，尤其這次聯準會（Fed）會在投票結束後兩天公布決策。

有的交易員認為國會選情才更重要。Citadel Securities機構股票衍生品部門主管Dave Silber表示，最熱門的話題是「完全執政的極端情況」。

如果共和黨同時掌控參眾兩院，通膨可能升高，公債急跌。策略師和交易員表示，參眾兩院維持分治局面表示市場會較為平靜，因為這限制了大規模政策調整的可能性。

華爾街 投資 新加坡

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