美國總統大選5日投票 未來一周美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。 （路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股 有四大觀察變數。首先是美國總統大選於5日投票，宜留意選舉結果對市場的影響。

其次是美國聯準會（Fed）利率會議於6~7日召開，留意主席鮑爾對經濟、就業市場、通貨膨脹、利率等面向的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布美國第3季單位勞工成本、10月ISM非製造業指數、9月工廠訂單等。

第四是企業財報。未來一周將有安謀（ARM）、高通、美超微電腦、恩智浦、格羅方德、AI G、富蘭克林資源公司、波克夏海瑟威、Airbnb、百勝集團、Under Armour、CVS保健、吉利德科學、莫德納、Vertex、Illumina等101家企業。

彭博資訊統計，到10月31日為止，已有67.8%的S&P 500企業公布財報，51.9%營收優於預期，平均成長5.9%；75.5%企業獲利優於預期，平均成長9.6%，整體表現仍屬穩健。

Factset統計，到10月25日為止，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長3.6%，其中，科技、通訊服務等成長股成長性最強，分別成長16%、11.5%。

富蘭克林股票團隊首席投資 長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，本次美國大選最好的結果是兩黨分治，共和黨與民主黨分掌總統與國會。若結果是一黨獨大，短線上可能使市場大幅波動，但這反而提供加碼的好機會，長遠來看，總統大選結果對美股影響有限，投資人無需過度擔心。

柯堤斯指出，回歸總經面來看，Fed已開啟降息循環，寬鬆貨幣政策將支持經濟維持正成長。美股的市場廣度有望擴大，並推動各產業和市值股票持續成長。人工智慧（AI）發展持續看好，隨AI愈來愈聰明，AI勢將成為下一個重要技術平台。