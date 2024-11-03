我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

「我和香港沒有了靈魂」 杜琪峯：已失去人權和自由

美國總統大選5日投票 未來一周美股四大觀察變數

記者張瀞文／台北即時報導
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。 （路透）
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。 （路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是美國總統大選於5日投票，宜留意選舉結果對市場的影響。

其次是美國聯準會（Fed）利率會議於6~7日召開，留意主席鮑爾對經濟、就業市場、通貨膨脹、利率等面向的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布美國第3季單位勞工成本、10月ISM非製造業指數、9月工廠訂單等。

第四是企業財報。未來一周將有安謀（ARM）、高通、美超微電腦、恩智浦、格羅方德、AIG、富蘭克林資源公司、波克夏海瑟威、Airbnb、百勝集團、Under Armour、CVS保健、吉利德科學、莫德納、Vertex、Illumina等101家企業。

彭博資訊統計，到10月31日為止，已有67.8%的S&P 500企業公布財報，51.9%營收優於預期，平均成長5.9%；75.5%企業獲利優於預期，平均成長9.6%，整體表現仍屬穩健。

Factset統計，到10月25日為止，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長3.6%，其中，科技、通訊服務等成長股成長性最強，分別成長16%、11.5%。

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，本次美國大選最好的結果是兩黨分治，共和黨與民主黨分掌總統與國會。若結果是一黨獨大，短線上可能使市場大幅波動，但這反而提供加碼的好機會，長遠來看，總統大選結果對美股影響有限，投資人無需過度擔心。

柯堤斯指出，回歸總經面來看，Fed已開啟降息循環，寬鬆貨幣政策將支持經濟維持正成長。美股的市場廣度有望擴大，並推動各產業和市值股票持續成長。人工智慧（AI）發展持續看好，隨AI愈來愈聰明，AI勢將成為下一個重要技術平台。

AI 美股 投資

上一則

台積電已跨3大極限 台新首席經濟學家：未來最大挑戰是川普

延伸閱讀

誰能入主白宮？ 或看美國總統大選「章魚哥」：賓州伊利郡

誰能入主白宮？ 或看美國總統大選「章魚哥」：賓州伊利郡
美國總統大選民調拉鋸 最後周末衝刺 賀錦麗川普北卡拚場

美國總統大選民調拉鋸 最後周末衝刺 賀錦麗川普北卡拚場
BBC曝美中關係惡化下 華裔科學家如履薄冰 教授：大選對他們至關重要

BBC曝美中關係惡化下 華裔科學家如履薄冰 教授：大選對他們至關重要
新聞評論╱一場美國選舉「垃圾」大戰 看見台灣民主危機

新聞評論╱一場美國選舉「垃圾」大戰 看見台灣民主危機

熱門新聞

輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00
多家科技巨擘將在本周公布財報，揭曉對AI的龐大投資是否獲得了回報，或只是在燒錢。(美聯社)

科技股大拋售可能要來了？有件事能讓股價明年大漲20%

2024-10-27 23:40
美超微（Super Micro Computer）在美股30日早盤暴跌24%。路透

盤前傳出這消息 美超微早盤暴跌24%

2024-10-30 10:51
蘋果智慧手表Apple Watch Ultra 2。(路透)

蘋果Apple Watch專利侵權官司獲勝 獲賠250美元

2024-10-28 13:25
美股上漲，投資人等待大型科技股的財報，以繼續推動那斯達克綜合指數本周再創新高。地緣政治局勢降溫也提振了投資人信心。台積電晶片意外間接出貨給華為，股價大跌。路透

等待科技股財報 道指漲 台積電ADR罩川普陰影重挫

2024-10-28 17:30

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%