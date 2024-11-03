美國總統大選5日投票 未來一周美股四大觀察變數
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是美國總統大選於5日投票，宜留意選舉結果對市場的影響。
其次是美國聯準會（Fed）利率會議於6~7日召開，留意主席鮑爾對經濟、就業市場、通貨膨脹、利率等面向的看法。
第三是經濟數據，未來一周將公布美國第3季單位勞工成本、10月ISM非製造業指數、9月工廠訂單等。
第四是企業財報。未來一周將有安謀（ARM）、高通、美超微電腦、恩智浦、格羅方德、AIG、富蘭克林資源公司、波克夏海瑟威、Airbnb、百勝集團、Under Armour、CVS保健、吉利德科學、莫德納、Vertex、Illumina等101家企業。
彭博資訊統計，到10月31日為止，已有67.8%的S&P 500企業公布財報，51.9%營收優於預期，平均成長5.9%；75.5%企業獲利優於預期，平均成長9.6%，整體表現仍屬穩健。
Factset統計，到10月25日為止，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長3.6%，其中，科技、通訊服務等成長股成長性最強，分別成長16%、11.5%。
富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，本次美國大選最好的結果是兩黨分治，共和黨與民主黨分掌總統與國會。若結果是一黨獨大，短線上可能使市場大幅波動，但這反而提供加碼的好機會，長遠來看，總統大選結果對美股影響有限，投資人無需過度擔心。
柯堤斯指出，回歸總經面來看，Fed已開啟降息循環，寬鬆貨幣政策將支持經濟維持正成長。美股的市場廣度有望擴大，並推動各產業和市值股票持續成長。人工智慧（AI）發展持續看好，隨AI愈來愈聰明，AI勢將成為下一個重要技術平台。
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