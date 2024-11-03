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強生稱「可能廢晶片法」引賀錦麗抨擊 改口說「優化」

編譯盧炯燊／綜合報導
國會2022年通過晶片法案，但眾院議長強生表示，共和黨人「可能會」廢除；他的說法遭民主黨總統候選人賀錦麗抨擊。 (歐新社)
國會2022年通過晶片法案，但眾院議長強生表示，共和黨人「可能會」廢除；他的說法遭民主黨總統候選人賀錦麗抨擊。 (歐新社)

共和黨籍眾議院議長強生(Mike Johnson)周末表示，共和黨人「可能會」廢除「晶片與科學法案」(CHIPS and Science Act，簡稱晶片法)，但他很快收回有關說法，聲稱只是想將法案「優化」。不過民主黨總統候選人賀錦麗馬上抨擊他的說法。

兩黨去年通過該法案，由聯邦撥款540億元補貼美國半導體研究及生產，但共和黨總統候選人川普對法案不以為然。

強生1日在紐約州為共和黨籍眾議員威廉斯(Brandon Williams)競選連任站台，在回答記者問及會否嘗試廢除該法案時表示，「預計我們可能會這樣做，但我們還沒有制定這方面的議程」。在國會通過法案時，強生投下了反對票。

法案通過前，半導體大廠美光(Micron Technology)已宣布在紐約州投資1000億元建設晶片廠，是紐約州有史以來最大一筆民營企業投資。美光根據法案可獲61億元補貼。

民主黨人對強生的言論馬上作出反應，警告強生與川普正在推行激進的保守派議程，甚至決心要廢除拜登政府受歡迎的計畫。

賀錦麗同時抨擊共和黨人與川普一直存有廢除「平價醫療法案」的意圖，現在更要廢除「晶片法案」。

在整個競選過程裡，白宮及民主黨人不斷稱讚「晶片法案」刺激了數千億元的投資、創造數十萬個就業機會。賀錦麗更說這證明可以放心讓民主黨掌管美國經濟。

但強生在作出這個說法不久即發出聲明，指「晶片法案」不在廢除議程上，「相反，可能會透過立法，進一步優化及改善該法案的主要目的，消除其成本高昂的法規及符合綠色新政(Green New Deal)的要求。

威廉斯也發聲明說，在與強生私下交談後，「他(強生)深深地道歉，說他聽錯了這個問題。」威廉斯在出任眾議員之前在科技行業工作，也投票支持「晶片法案」。

事件也說明了強生與川普密切合作，同時也為競逐國會眾院的共和黨人站台，這隨時會讓選情並不好的角逐者陷入更大的窘境。

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