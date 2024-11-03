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晶片業市場轉變 Nvidia道指取代英特爾 華府關切

編譯中心／綜合報導
輝達將取代英特爾，納入道指成分股。(路透)
輝達將取代英特爾，納入道指成分股。(路透)

晶片業巨擘輝達(Nvidia)將取代英特爾(Intel)成為道瓊工業平均指數成分股，凸顯晶片製造業市場的轉變，並對陷入困境的英特爾又一次造成挫敗。標普道瓊公司1日在聲明中表示，最新的成分股調整將在11月8日生效。

英特爾作為道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average index)成分股已有25年。

路透報導，標準普爾道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)1日表示，輝達將於近日與塗料大廠宣偉(Sherwin-Williams)一起加入道瓊指數，宣偉將取代陶氏化學公司(Dow)。

英特爾曾叱吒晶片製造業，近年卻將製造方面的優勢拱手讓給台灣積體電路製造公司，又在放棄投資新創企業OpenAI等誤判後，錯失生成式人工智慧(AI)發展熱潮。OpenAI於2022年底推出AI聊天機器人ChatGPT。

英特爾股價今年暴跌54%，在道瓊指數中表現最差，而道瓊指數採價格加權，英特爾又是股價最低的成分股。

新聞網站Semafor報導，華府政策制定者已商討是否需要在「晶片法」外，提供英特爾更多援助，包括鼓勵私部門主導、將其晶片設計業務與競爭對手如超微合併。但分析師受訪認為「未到時候」。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐(Hargreaves Lansdown)資金與市場部主任史屈特(Susannah Streeter)說：「在英特爾努力應對痛苦的轉型和信心喪失之際，失去在道瓊指數中的地位對英特爾是又一次聲譽上的打擊…這也意味著英特爾不被納入追蹤道瓊指數的指數股票型基金(ETFs)，這可能會進一步影響股價。」

有賴於輝達晶片在驅動生成式AI技術上發揮的重要作用，如今輝達已是全球半導體產業的基石，過去兩年股價飆漲七倍，光是今年就翻了一倍以上。

道瓊 晶片 AI

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