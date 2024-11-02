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財經簡訊

財經新聞組／整理

雪佛龍返還股東金額創紀錄

雪佛第3季獲利和收入超出預期，並向股東返還創紀錄的現金。然而，由於成品油銷售利潤率較低、價格偏低以及缺乏有利的稅收時機，這家石油巨頭上季利潤較去年同期大幅下降。淨利44.9億元，合每股2.48元；比2023年第3季的65.3億元或每股3.48元下降31%。調整後每股獲利2.51元，穩健超出華爾街對該季的預期。營收506.7億元，也超出華爾街預期，但較去年第3季的541億元下降6%。本季向股東返還創紀錄的77億元，其中包括47億元的股票回購和29億元股利。

亞培在NEC訴訟中獲判免責

亞培公司Abbott Laboratories)股價上漲，因陪審團裁定該公司和利潔時(Reckitt)部門在早產嬰兒配方奶粉風險訴訟中不必承擔責任。密蘇里州聖路易斯的一個陪審團31日裁定，亞培和利潔時子公司美贊臣對一名小男孩的嚴重腸道疾病不必承擔責任；這是兩家公司在前兩次審判遭受巨大損失後首次取得勝利。該訴訟是全美懸而未決約1000起類似案件之一；這些公司遭控未能警告醫院新生兒加護病房使用的特殊配方奶粉可能導致壞死性小腸結腸炎(NEC)。

T Rowe Price獲利成長17.4%

資產管理公司T Rowe Price第3季獲利成長17.4%，得益於美股走強提振了該公司管理資產(AUM)的諮詢費大幅上漲。這家總部位於馬里蘭州巴爾的摩的公司的投資諮詢費用總額躍升11.5%至16.3億元。當季該公司的AUM環比增加618億元，達到1.63兆元。截至9月30日當季調整後獲利升至5.865億元，合每股2.57元；而去年同期為4.995億元，合每股2.17元。

Charter用戶流失率低於預期

Charter Communication上季業績超過華爾街的預期，財報顯示寬頻用戶流失率低於預期。根據Visible Alpha的數據，Charter第3季流失了11萬名網路客戶，而預期為26萬7020名。寬頻客戶流失主要是由於美國聯邦對低收入家庭的網路補貼終止。第3季營收成長1.6%達到138億元，超出預期的136.6億元。每股獲利8.82元，超出預期的8.62元。該公司將2024年全年資本支出預測從約120億元下修至約115億元，理由是網路升級和擴展的預期成本較低。

華爾街 利潤 低收入

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