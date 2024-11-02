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收購案挹注 埃克森美孚Q3獲利超出預期 調升股利

財經新聞組／綜合報導

埃克森美孚第3季獲利超出華爾街預期，這得益於這是第一個包括美國頁岩油生產商先鋒自然資源公司的完整單季強勁石油產量。

由於需求放緩以及汽油和柴油利潤疲軟，今年石油業的利潤受到壓縮。但埃克森美孚的獲利僅年減 5%，降幅遠小於其競爭對手英國石油(BP)和道達爾能源(TotalEnergies)，後者上季業績大幅下滑。

這家美國石油生產商收入為86.1億元，低於一年前的90.7億元。由於油氣生產以及支出限制增加，其每股1.92元的獲利超過華爾街預期的每股1.88元。

財務長米克爾斯(Kathryn Mikells) 表示，本季「我們創下多項產量記錄」，油氣產量同比增加約25%，達到每天460萬桶。

上季業績包括埃克森美孚自5月收購先鋒自然資源公司之後第一個完整單季產量。這筆價值600億元的交易使美國頂級頁岩盆地的石油和天然氣產量達到每日近140萬桶，克服了截至9月30日當季平均油價下跌17%的情況。

埃克森美孚披露，在產生113億元的自由現金流後，該公司將本季股利提高了4%，遠高於分析師的預期。競爭對手沙特阿美和雪佛龍在提高股息和回購以吸引投資人後，今年不得不借債支付股東回報。

埃克森美孚沒有提供第4季財測，但表示計劃下個月向投資人提供修訂後的產量預測。OPEC 12月可能會向需求前景不確定的市場增加每日18萬桶的額外供應。

市場擔心石油供應超過需求。夏季油價暴跌，目前仍比6月平均低12%左右。

埃克森美孚生產汽油和柴油的利潤為13億元，低於去年同期的24.4億元，因為利潤疲軟和煉油廠停工打擊了燃料表現。伊利諾州一家煉油廠上季停產近一個月，分析師估計這次停產使營業利潤損失約2.5億元。

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