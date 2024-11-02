10月新增就業數近4年新低 經濟學家：為美大選投下陰影

10月新增就業人數創近4年新低。（美聯社）

由於東南部風暴的影響和嚴重的勞資僵局削弱了就業 前景，10月新增就業數放緩至2020年底以來的最低水準。

美國勞工 統計局報告指出，10月非農就業人數增加1.2萬人，較9月大幅下降，低於《道瓊》預估的10萬人。該報告原本預期就會十分悲觀，10月增幅為2020年12月以來的最小漲幅。

不過，失業率維持在4.1%，符合預期。包括灰心喪志的工人和因經濟原因從事兼職工作工人的廣義失業率也保持在7.7%不變。

美國勞工統計局指出，波音罷工事件可能導致製造業減少4.4萬個職位，製造業總共損失了4.6萬個職位。

除此之外，報告還指出颶風 海倫和米爾頓的影響，但表示「不可能量化風暴對就業總數的淨影響」。

此外，該局表示，本月平均時薪成長0.4%，略高於預期，年增率4%符合預期。每周平均工時穩定在34.3小時。

非農就業數據發布距離總統選舉僅有幾天之遙。大多數民調顯示，民主黨人賀錦麗和共和黨人川普的競選陷入僵局。Bright MLS首席經濟學家史圖爾提凡特(Lisa Sturtevant)表示，隨著經濟一直是競選的焦點，清淡的就業數據「給下周投下陰暗的陰影」。

疲軟的10月報告中還對前幾個月數據大幅下修。8月的新增人數被下修至僅增加7.8萬人，而9月數據則下修至22.3萬人；淨修正總計比先前報告時的創造就業總數減少了11.2萬個。

醫療保健和政府部門再次帶動創造就業，分別增加了5.2萬個和4萬個職位。不過，有幾個行業出現了職位流失狀況。

除了預期中的製造業萎縮外，服務業臨時工減少了4.9萬人。美國勞工統計局表示，自2022年3月以來該類別已減少57.7萬人。

另一個龍頭產業休閒和酒店業減少了4000人；而零售貿易、運輸和倉儲也出現了小幅下降。

該報告涵蓋颶風海倫和米爾頓襲擊東南部地區的時間，尤其是佛州和北卡羅來納州；而波音公司的罷工也打擊了原本充滿活力但放緩的勞動市場。