美9月核心PCE略升0.2% 市場押注Fed下周降息

美國商務部 發布統計數據，9月通膨略有上升，接近聯準會 的目標。

經季節調整後，本月個人消費支出(PCE)物價指數上漲0.2%，與去年同期比較上揚2.1%，均與《道瓊》預估相符。聯準會使用PCE數據作為主要通膨指標，但政策制訂者也關注各種其他指標。

聯準會官員將通膨目標定在年率2%，自2021年2月以來從未達到。

雖然整體數據顯示聯準會已接近其目標，但在所謂的核心指標按月上漲0.3%後，不包括食品和能源的核心PCE年率為2.7%，比預測高出0.1個百分點，但與8月持平。

通膨走勢向服務價格傾斜，服務價格上漲0.3%，而商品價格下降0.1%，這是該類別過去5個月內第4次出現徹底通貨緊縮。房價漲幅放緩，僅上漲0.3%；能源商品和服務下跌 2%。

市場大力押注聯準會將在下周會議時調降基準短期借款利率。政策制訂者相信通膨將回到目標，同時對勞動市場狀況表示擔憂，不過大多數指標顯示招聘仍在繼續且裁員率較低。

31日的另一份報告強化了一種觀點，即企業移都仍在留住員工。

根據勞工部 的數據，截至10月26日當周首次申請失業救濟金人數為 21.6萬人，較上期上修後的水平減少1.2萬人。總數也低於預測的23萬人。

即使對通膨感到擔憂，商務部報告顯示本月收入和支出保持穩定。

個人收入成長0.3%，略高於8月數字，符合預期。消費者支出成長0.5%，超出預期0.1個百分點。個人儲蓄率降至4.6%，為今年最低。

至於另一個數據，美國勞工統計局報告指出，第3季就業成本指數增加0.8%，比預期低0.1個百分點。以12個月為基礎，這個衡量薪資、薪水和福利的指數上漲3.9%，而消費者物價指數則上漲2.4%。