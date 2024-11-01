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AWS雲端運算、廣告業務亮眼 亞馬遜第3季獲利年增56%

財經新聞組／綜合報導

雲端運算和廣告業務成長的推動，亞馬遜第3季獲利和營收優於預期。

在雲端領域，亞馬遜網路服務(AWS)收入符合市場普遍預期，且成長速度快於去年同期。本季銷售額成長19%，而去年同期銷售額僅成長12%。去年，由於客戶對經濟擔憂加劇而削減了預算，該公司的雲端業務成長放緩。

AWS的成長速度仍慢於其主要挑戰者。微軟來自Azure 和其他雲端服務的營收成長了33%；Alphabet的谷歌雲端收入成長近35%。

廣告是財報的另一個亮點。本季該部門銷售額年增19%達到143億元，超過亞馬遜核心零售業務的成長速度。

在網路廣告公司中，亞馬遜的成長最為強勁，但其廣告業務規模仍只相當於巨頭Meta和谷歌的一小部分。Meta的廣告收入較去年同期成長18.7%；而谷歌的廣告業務本季成長15%。Snap銷售額較去年同期成長15%。

亞馬遜預計本季營收將在1815至1885億元之間，年增7%至11%。該區間的中間值為1850億元，低於LSEG分析師平均預期的1862億元。

第3季獲利年增56%達到174億元，代表亞馬遜對效率的關注和持續的成本削減繼續提升利潤。亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)一直致力於削減開支，自2022年初以來已裁減了2萬7000多個工作崗位。

亞馬遜 雲端 谷歌

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