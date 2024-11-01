Stellantis淨利減27% 庫存降

汽車巨頭Stellantis第3季淨利下降27%，但在解決美國庫存方面正在取得進展。該公司7至9月期間的淨收入為330億歐元，低於LSEG分析師預計的366億歐元。該公司表示在削減過多庫存方面取得良好進展，尤其是在美國。1至9月期間總庫存減少12.9萬輛至130萬輛。上季美國經銷商庫存減少了8萬輛；目標是11月底前實現削減美國庫存10萬輛。

微軟 本季雲端 成長放緩

微軟及Meta看旺AI 需求，兩大科技巨頭日前公布財報與展望，不約而同釋出「AI應用助威業務大增」的消息，並宣示明年持續擴大AI投資。惟微軟本季雲端事業成長放緩，引發關注。微軟投資者關係副總裁艾弗森表示，需求比目前供應量更多，AI機會感覺仍在相當初期，將在下半會計年度（明年上半年）大幅擴增AI雲端運算供應量能。

癌症藥物熱銷 默克業績強勁

默克第3季營收和調整後獲利超出預期。該公司最暢銷的癌症藥物Keytruda、最近推出的療法及其動物保健業務的銷售強勁。但預防HPV癌症的疫苗銷售額低於預期。與去年同期相比，加衛苗(Gardasil)疫苗的收入下降了11%，主要是由於中國需求下降所致。這家製藥巨頭將全年銷售額財測從先前的634至644億元縮小至636至641億元；調整後獲利財測從每股7.72元下修至7.77元，先前的財測為每股7.94至8.04元。

夏季奧運提振康卡斯特業績

康卡斯特第3季獲利超出預期，巴黎夏季奧運會提高了NBCUniversal的收入和Peacock的訂戶數量。截至9月30日當季淨利下降10%至36.3億元，合每股94分；而去年同期為40.5億元，合每股98分。調整後息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)下降2%至約97.4億元。營收較去年同期成長6.5%至320.7億元。

轉型有成 Peloton損益平衡

隨著控制成本並尋求改善其硬體背後的單位經濟效益，聯網健身公司Peloton表示已恢復產生自由現金流，並已接近獲利。雖然取得進展，但Peloton預計將失去更多會員，自行車和跑步機銷售也將低於華爾街分析師對最重要的假期季的預期。截至9月30日當季淨虧損90萬元，在每股基礎上達成盈虧平衡；銷售額降至5.86億元，較去年同期的5.96億元下降約1.6%。